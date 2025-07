Borderlands 4: Sirene Vex zeigt ihr Können – Neue Trailer gewähren ersten Blick auf Gameplay und Geschichte

Mit „Borderlands 4“ präsentiert Entwickler Gearbox Software vier brandneue Kammerjäger, die nun nach und nach im Rahmen einer neuen Videoreihe etwas genauer vorgestellt werden. Den Anfang macht die Sirene Vex, deren Gameplay und Hintergrundgeschichte in den ersten Trailern beleuchtet werden.

Im September erscheint mit „Borderlands 4“ der nächste Teil von Gearbox Softwares beliebter Loot-Shooter-Reihe. Wie gewohnt können sich die Spieler auf vier brandneue Kammerjäger freuen, mit denen sich das Abenteuer auf dem Planeten Kairos erleben lässt, um die finstere Regentschaft des Zeitwächters zu beenden.

Und nachdem die Entwickler bereits Mitte Juni im Rahmen eines „Beyond the Borderlands“-Videos einen Einblick in die Entstehung der neuen Kammerjäger gewährt haben, wurde nun eine neue Videoreihe gestartet. Dadurch sollen die vier Neuzugänge etwas detaillierter vorgestellt werden. Den Anfang macht die Sirene Vex.

Vex, die dunkle Sirene: Ihre Kräfte und Spielweise

Als Sirene erinnert Vex natürlich an bekannte Charaktere wie Lilith oder Amara. Im Vergleich zu den bisherigen Heldinnen hat Vex ihre Kräfte allerdings erst kürzlich entdeckt. Ihre Spezialität: Als „dunkle Sirene“ macht sie sich Phase-Energie durch Manipulation zunutze und kann physische Wesen beschwören. Ein Blick auf ihre Fähigkeiten erlaubt der neue Gameplay-Trailer.

So kann Vex nicht nur ein ganzes Aufgebot an Phase-Klonen herbeirufen und gegen die Feinde befehligen, sondern ach eine gigantische, katzenartige Kreatur namens Trouble. Als ihr Gehilfe stiftet Trouble Chaos unter den Feinden und unterstützt Vex im Kampf. Zudem kann sich die Katze in eine Badass-Version verwandeln, um Vex’ Gesundheit wiederherzustellen und kurzzeitig den Schaden zu erhöhen.

Aber auch durch die Phase-Explosion kann die Sirene ihre Lebenspunkte auffrischen, während sie zudem Elementareffekte auf ihre beschworenen Kreaturen übertragen und ihre eigenen Angriffe mit Schock, Verbrennen oder Einfrieren verstärken kann. Somit liegt der Fokus von Vex’ Gameplay klar auf dem Beschwören und Begleitern und dem Verstärken ihrer selbst.

Vex’ düsterer Weg zur Kammerjägerin

Im zweiten Character-Trailer mit dem Titel „Purple Friday“ kommt Vex selbst zu Wort und erzählt ihre Geschichte, „welche blutigen Ereignisse sie auf den Weg zur Kammerjägerin geführt haben“ und natürlich wie sie zu ihren einzigartigen Kräften gekommen ist.

Demnach hat Vex eine harte Kindheit unter sich, die durch das Erwecken ihrer Sirenen-Kräfte noch komplizierter wurde. Dadurch wurde auch ihre Persönlichkeit geprägt: Sie gilt als zynisch und sarkastisch, ist trotz ihrer schroffen Fassade aber eine wahre Empathin die fest daran glaubt, anderen helfen zu können. Gearbox selbst beschreibt Vex als „die gruseligste Sirene, die wir je hatten“.

Im Laufe der nächsten Woche werden die Entwickler dann auch die drei verbleibenden neuen Kammerjäger von „Borderlands 4“ genauer vorstellen. Dabei handelt es sich um den Exo-Soldaten Rafa, die ehemalige Kampfwissenschaftlerin Harlowe, die ihre telekineseähnlichen Kräfte einsetzt, und um den Bestienbezwinger Amon, der sich vor allem auf den Nahkampf spezialisiert hat.

Erscheinen wird „Borderlands 4“ schließlich am 12. September 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Zu einem späteren Zeitpunkt wird zudem eine Version für die Switch 2 nachgereicht. Ein Termin steht allerdings noch nicht fest. Die Vorbestellungen starteten bereits im vergangenen Monat.

Weitere Meldungen zu Borderlands 4.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren