Electronic Arts: Weiteres AAA-Spiel verliert 2025 seine Online-Funktionen

Electronic Arts schaltet in diesem Jahr die Server für eine ganze Reihe seiner Spiele ab. Nun wurde bekannt, dass es bereits im Oktober ebenfalls das 2013 erschienene "Need for Speed: Rivals" trifft.

2025 ist wohl kein gutes Jahr für Spiele von Electronic Arts. In regelmäßigen Abständen schaltet das Unternehmen die Online-Funktionen für einige seiner Spiele ab. Für dieses Jahr wurden mittlerweile bereits 15 Spiele angekündigt, deren Server für immer abgeschaltet werden.

Nun wurde still und heimlich ein weiterer Titel in die Liste der Spiele aufgenommen, die noch in diesem Jahr ihre Online-Funktionen verlieren. Dabei handelt es sich um das 2013 erschienene „Need for Speed: Rivals“, das schon am 7. Oktober dran ist.

Im Oktober ist es bereits soweit

„Need for Speed: Rivals“ ist der 20. Teil der beliebten Rennreihe „Need for Speed“. Das Spiel wurde 2013 für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 und den PC veröffentlicht. Es war das erste Spiel des schwedischen Studios Ghost Games, die bei den Arbeiten unter anderem durch CriterionGames und EA Vancouver unterstützt wurden.

In „Need for Speed: Rivals“ steht die Rivalität zwischen der Polizei sowie dem FBI und den Streetracern im Vordergrund. Die Spieler können dabei zwei Kampagnen spielen: Auf der Seite der Ordnungshüter fängt man zunächst als Streifenpolizist an. Bei den Racern übernehmen die Nutzer die Rolle des erfahrenen Zephyr.

In „Need for Speed: Rivals“ erhielten die Nutzer erstmals die Möglichkeit, auch im Singleplayer-Modus nicht nur gegen eine KI, sondern gegen andere menschliche Spieler anzutreten. AllDrive ist der Name dieser optionalen Technologie, die ab Oktober mit dem Wegfall der Online-Funktionen in dem Rennspiel jedoch nicht mehr ausgewählt werden kann.

Diese Spiele verlieren 2025 ihren Online-Zugang

Warum „Need for Speed: Rivals“ seine Online-Features verliert, ist nicht bekannt. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das 2013 erschienene Rennspiel nicht mehr genügend Spieler vorweisen kann, um den Fortbestand der Server zu rechtfertigen.

„Need for Speed: Rivals“ ist jedoch nicht das einzige Spiel, bei dem in 2025 die Server abgeschaltet werden. Auch diese Titel von Electronic Arts trifft es in diesem Jahr:

Rory McIlroy PGA Tour – 16. Januar

The Simpsons: Tapped Out – 24. Januar

Blood & Glory: Immortals – 29. Januar

Contract Killer: Sniper – 29. Januar

Deer Hunter Classic – 29. Januar

Dino Hunter: Deadly Shores – 29. Januar

Eternity Warriors 4 – 29. Januar

Frontline Commando 2 – 29. Januar

Frontline Commando: D-Day – 29. Januar

UFC 3 – 17. Februar

EA Sports UFC Mobile 2 – 13. März

NCAA 14 – 13. März

Madden NFL 21 – 30. Juni

Need for Speed: Rivals – 7. Oktober

Madden NFL 22 – 20. Oktober

FIFA 23 – 12. Dezember

Dazu bestätigte EA kürzlich, dass ein weiterer bekannter Titel seines Lineups bald der Garaus gemacht wird. Bei „Anthem“ folgt die Abschaltung der Server am 12. Januar 2026. Da es sich bei dem Spiel von BioWare um ein reines Online-Game handelt, wird „Anthem“ ab diesem Datum gar nicht mehr spielbar sein.

