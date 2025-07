Ghost of Yotei: Atsus Darstellerin fiebert State of Play entgegen – und schwärmt vom Vorgänger

Heute Abend gewährt uns Sucker Punch einen ausführlichen Blick auf "Ghost of Yotei". Auch Erika Ishii, die Darstellerin von Atsu, fiebert der Präsentation entgegen und nutzte die bevorstehende State of Play, um lobende Worte über den Vorgänger "Ghost of Tsushima" zu finden.

Zu den größten PS5-Titeln des Jahres dürfte zweifelsohne „Ghost of Yotei“ gehören, das genau wie sein Vorgänger bei Sucker Punch entsteht und Anfang Oktober erscheint.

Um uns einen Eindruck von dem zu vermitteln, was „Ghost of Yotei“ spielerisch zu bieten hat, wird uns Sucker Punch im Rahmen einer State of Play am heutigen Donnerstagabend einen ausführlichen Blick auf den Nachfolger ermöglichen. Laut den Entwicklern dürfen wir uns auf nicht weniger als 20 Minuten Gameplay freuen.

Kurz vor dem Start der State of Play meldete sich mit Erika Ishii auch die Darstellerin der „Ghost of Yotei“-Protagonistin Atsu zu Wort und teilte ihr Vorfreude mit der Community.

Vorgänger zu 100 Prozent abgeschlossen

Wie Ishii in einem Tweet verriet, handelt es sich bei der Rolle von Atsu für sie um mehr als nur einen einfachen Job. Stattdessen ließ sie bereits der Vorgänger „Ghost of Tsushima“ begeistert zurück. Eigenen Angaben zufolge verbrachte die Darstellerin von Atsu rund 80 Stunden mit „Ghost of Tsushima“ und schloss das Abenteuer von Jin Sakai zu 100 Prozent ab.

Dementsprechend groß sei ihre Vorfreude auf „Ghost of Yotei“ und die ausführliche Präsentation in der heutigen State of Play.

Ishii auf X: „Ich habe mehr als 80 Stunden gespielt und Tsushima zu 100 Prozent durchgespielt. Wenn ich euch also sage, dass ich mich auf dieses Gameplay freue….“ Durch die Gameplay-Präsentation führen Jason Connell und Nate Fox, die sich den bei den Arbeiten an „Ghost of Yotei“ den Posten des Creative Directors teilen.

Laut der offiziellen Ankündigung beleuchten die beiden kreativen Köpfe in der State of Play unterschiedliche Aspekte des Nachfolgers – darunter die Waffen oder die Fähigkeiten, auf die Atsu bei ihrem Rachefeldzug zurückgreift.

Darum geht es in Ghost of Yotei

Die Geschichte von „Ghost of Yotei“ setzt 300 Jahre nach den Geschehnissen von „Ghost of Tsushima“ ein. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Protagonistin Atsu, deren Familie einem grausamen Mord zum Opfer fiel.

Atsu selbst ließen die Täter schwer verletzt zum Sterben zurück. Allerdings überlebte sie und entschied sich dazu, Jagd auf die sogenannten Yotei Six zu machen.

Bei den Yotei Six handelt es sich um die Gruppe, die für den Mord an ihrer Familie verantwortlich ist. „Ghost of Yotei“ erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5.

Im PlayStation Store haben Spieler die Wahl zwischen der 79,99 Euro teuren Standard Edition sowie der digitalen Deluxe Edition.

Diese ist für 89,99 Euro erhältlich und umfasst neben dem Hauptspiel die folgenden digitalen Extras.

„Die Schlange“-Rüstung

Digital-Deluxe-Rüstungsfarbe

Digital-Deluxe-Pferd & -Sattel

Schwert-Kit

Reisende-Karten (Vorab-Freischaltung)

Talisman

Weitere Meldungen zu Ghost of Tsushima, Ghost of Yōtei.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren