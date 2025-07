Ghost of Yotei: Ausführliche State of Play-Präsentation ab 23 Uhr live im Stream verfolgen

Heute Abend um 23 Uhr lädt Sony zu einer neuen Ausgabe der State of Play. Diesmal steht das Format jedoch ganz im Zeichen von „Ghost of Yotei“, sodass sich Zuschauer auf ausführliche Einblicke in das Action-Adventure von Sucker Punch freuen können. Live mitverfolgen könnt ihr das Event bequem im Stream.

Im Rahmen der jüngsten State of Play Anfang Juni erhielt „Ghost of Yotei“ zur Enttäuschung vieler Fans keine allzu große Aufmerksamkeit. Stattdessen gab es nur einen kurzen Ankündigungs-Trailer zu sehen, der Protagonistin Atsu und ihren tierischen Begleiter zeigte, dafür aber auf eine kommende State of Play aufmerksam machte, die sich vollständig dem Action-Adventure von Sucker Punch widmen wird.

Und am vergangenen Dienstag gaben die Verantwortlichen den Termin für die Präsentation bekannt: Demnach werden Sony und Sucker Punch heute Abend, am Donnerstag, dem 10. Juli 2025, um 23 Uhr unserer Zeit, einen umfassenden Einblick in „Ghost of Yotei“ gewähren.

Wer die Show nicht verpassen möchte, kann sich den Stream wahlweise live auf YouTube oder via Twitch anschauen. Außerdem haben wir den Stream nachfolgend für euch eingebettet, sodass ihr die State of Play auch bequem von hier aus verfolgen könnt.

Was können Zuschauer erwarten?

In jedem Fall können sich die Zuschauer auf jede Menge frisches Gameplay zu „Ghost of Yotei“ freuen. Wie bereits bestätigt wurde, werden rund 20 Minuten Spielszenen aus dem kommenden Open-World-Abenteuer präsentiert. Unter anderem soll es tiefere Einblicke in die Erkundung der Spielwelt, das Kampfsystem und die grundlegenden Spielmechaniken geben.

Moderiert wird die State of Play von Jason Connell und Nate Fox, die beide als Creative Director bei Sucker Punch an „Ghost of Yotei“ arbeiten. Die Entwickler werden aber „nicht nur mehr über Atsus Rachefeldzug verraten“, sondern auch über „die neuen Waffen“, „die neuen Möglichkeiten zur Personalisierung eurer Reise am Rande Japans“ und auch über die „neuen Spezialmodi“ und „vieles mehr“ sprechen.

Wann erscheint Ghost of Yotei?

Erscheinen wird „Ghost of Yotei“ am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PS5. Vorbestellungen sind bereits möglich und so haben Käufer die Wahl zwischen der Standard Edition, die sowohl physisch als auch digital für 79,99 Euro erhältlich ist. Für 89,99 ist im PS Store außerdem eine digitale Deluxe Edition verfügbar, die mit folgenden Extras aufwartet:

„Die Schlange“-Rüstung

Digital-Deluxe-Rüstungsfarbe

Digital-Deluxe-Pferd & -Sattel

Schwert-Kit

Reisende-Karten (Vorab-Freischaltung)

Talisman

Und wer bereit ist, etwas mehr Geld auszugeben, kann auch zur üppig ausgestatteten Collector’s Edition von „Ghost of Yotei“ greifen, die für 250 Euro exklusiv im PS Direct Store bestellt werden kann. Enthalten ist unter anderem auch Atsus Geistmaske. Kleiner Wermutstropfen: Das Spiel ist lediglich in digitaler Form enthalten – eine Disk ist nicht mit dabei.

„Ghost of Yotei“ spielt 300 Jahre nach den Ereignissen von „Ghost of Tsushima“ und stellt mit Atsu eine völlig neue Protagonistin in den Mittelpunkt. Ihre Familie wurde einst von Banditen ermordet; Atsu selbst ließen sie zum Sterben zurück. Doch Jahre später begibt sie sich auf einen Rachefeldzug gegen die sogenannten Yotei Six, jene Gruppe, die sie für die Gräueltaten an ihrer Familie verantwortlich macht und zur Rechenschaft ziehen will.

