Helldivers 2: Alien-Technologie im Anmarsch – Neue Kriegsanleihe „Kontrollgruppe“ angekündigt

Entwickler Arrowhead Games versorgt „Helldivers 2“ auch weiterhin fleißig mit neuen Inhalten in Form der sogenannten Kriegsanleihen, bei denen es sich im Grunde genommen um eine Art Battle Pass handelt – allerdings ohne die sonst übliche zeitlich Begrenzung. Demnach können Spieler, die die Kriegsanleihen erworben haben, die enthaltenen Belohnungen jederzeit freischalten.

Und nachdem erst letzten Monat die Kriegsanleihe „Kraft des Gesetzes“ veröffentlicht wurde, dürfen sich die Spieler schon nächste Woche über Nachschub freuen. Ab Donnerstag, dem 17. Juli 2025, wird die neue Kriegsanleihe „Kontrollgruppe“ verfügbar sein. Damit erhalten Spieler die Möglichkeit, „eine neue Reihe experimenteller Waffen zu testen, die mit erlangter Alien-Technologie konstruiert wurden“.

Neue Waffen für die Demokratie

„Kontrollgruppe“ umfasst wie gewohnt neue Waffen und so wird das Arsenal in „Helldivers“ um die Salvenwaffe VG-70 Variable erweitert, die mit sieben Läufen und drei verschiedenen Feuermodi auftrumpft: Im „Auto“-Modus lässt sich die Feuerrate in drei Stufen einstellen, der „Salve“-Modus feuert alle Läufe der Waffe gleichzeitig ab und im Modus „Gesamt“ wird die gesamte verbleibende Munition auf einmal verschossen.

Ebenfalls neu ist die Bogengranate G-31, die von Oberflächen abprallt und dabei Elektrizität entlädt, die Gegner in der Nähe trifft – Vorsicht vor Friendly Fire. Die Kategorie der Unterstützungswaffen wird durch die PLAS-45 Epoch ergänzt, die konzentrierte Plasma-Kugeln abfeuert. Doch wird die Waffe überladen, droht sie zu explodieren.

Und auch die Offensivtechnologie profitiert durch die außerirdischen Systeme: Das neue AS-98-Lasergeschütz ersetzt die üblichen Munitionskanister durch einen Kühlkörper, sodass unbegrenztes Laserfeuer möglich ist – zumindest theoretisch. Auch hier droht das Geschütz zu explodieren, wenn der Laser ohne Unterbrechung durchgehend abgefeuert wird.

Experimentelle Ausrüstung und neue Schutzkleidung

Neben den Waffen bietet die Kriegsanleihe „Kontrollgruppe“ auch neue Ausrüstung und hier wartet die „vielleicht bedeutendste und aufregendste Entwicklung des Verteidigungsministeriums“: die neue Taktikausrüstung LIFT-182 Warp-Paket. Durch die Energie des Dunklen Fluids können Träger ein Wurmloch erzeugen und dadurch über kurze Strecken teleportieren.

Darüber hinaus gibt es auch neue Schutzausrüstung: Die mittelschwere AD-26-Fluid-Technologie-Panzerung bietet Schutz und Beweglichkeit, während die schwere AD-49-Apollon-Panzerung für gefährlichere Einsätze geeignet ist. Zudem bieten beide Rüstungen die neue passive Fähigkeit Adreno-Defibrillator. Dadurch wird man bei tödlichem Schaden einmalig mit voller Gesundheit wiederbelebt – verliert im Anschluss aber kontinuierlich Lebenspunkte

Komplettiert werden die frischen Looks durch die passenden Umhänge, Brillanzdirigent und Triumph über die List. Obendrauf kommen zudem ein neues Emote namens „Ohren zuhalten“ und natürlich der exklusiver Titel „Vorzeige-Forschungsobjekt“, für alle, die die neue Kriegsanleihe „Kontrollgruppe“ testen.



