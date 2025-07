Marvel’s Blade: Entwicklung nimmt Fahrt auf, Release eingegrenzt – Bericht

Seit der Ankündigung im Dezember 2023 war es still um „Marvel's Blade“ von Arkane Lyon. Ein kürzlich veröffentlichter Finanzbericht liefert nun jedoch neue Details: Die Produktion des Spiels hat Fahrt aufgenommen, und auch ein angestrebter Release-Zeitraum ist vermerkt.

Im Rahmen der Game Awards 2023 kündigten Bethesda Softworks, Marvel Games und Arkane Lyon, die sich für die Entwicklung verantwortlich zeichnen, mit „Marvel’s Blade“ ein neues Action-Adventure an. In der Hauptrolle ist der bekannte halb-menschliche, halb-vampirische Vampirjäger Eric Brooks, besser bekannt als Blade, zu sehen

Abgesehen davon, dass die Handlung des Spiels in der französischen Metropole Paris, deren Bezirke aufgrund einer Vampirplage teils unter Quarantäne stehen, angesiedelt sein wird, ist bislang jedoch nichts zu „Marvel’s Blade“ bekannt. Auch in den vergangenen Monaten gab es keine Neuigkeiten. Doch mittlerweile scheint die Entwicklung Fortschritte zu machen, während intern bereits ein möglicher Release-Termin angestrebt wird.

Marvel’s Blade mittlerweile in Vollproduktion – Release 2027?

Wie Tech4Gamers berichtet, ist jetzt ein neuer Finanzbericht von Arkane Lyon, dem für die „Dishonored“-Reihe und den Zeitschleifen-Shooter „Deathloop“ bekannten Studio, aufgetaucht. Dem Bericht zufolge erreichte die Entwicklung von „Marvel’s Blade“ bereits Ende 2024 einen wichtigen Meilenstein und befindet sich seitdem in der Vollproduktion. Die Vorproduktion begann laut LinkedIn-Profil von Campaign Director Dana Nightingale schon im Januar 2022.

Des Weiteren geht aus dem Finanzbericht hervor, dass Arkane Lyon intern bereits einen möglichen Veröffentlichungstermin für „Marvel’s Blade“ anvisiert hat: Der Release des Spiels scheint demnach aktuell für November 2027 geplant zu sein.

Angesichts der bisherigen Erfahrungswerte bei der Entwicklung von AAA-Spielen handelt es sich hierbei um ein durchaus realistisches Ziel. Diese Einschätzung deckt sich auch mit Äußerungen von Gaming-Journalist Jeff Grubb, der bereits im Dezember 2023 eine Veröffentlichung im Jahr 2027 in Aussicht stellte.

Plattformen noch unbekannt, Film-Reboot in der Entwicklungshölle

Da es sich hierbei nur um ein internes Ziel handelt, sind Änderungen am Terminplan oder Verschiebungen natürlich nicht auszuschließen. Es ist aber ein gutes Zeichen, dass die Entwicklung an Fahrt aufnimmt. Dementsprechend steigen die Chancen, zukünftig endlich neue Informationen oder sogar Bildmaterial zu „Marvel’s Blade“ zu erhalten. Womöglich zeigt sich der Daywalker ja, ähnlich wie bei der Ankündigung, auf den diesjährigen Game Awards im Dezember.

Für welche Plattformen das Spiel erscheinen wird, steht bislang ebenfalls noch nicht fest. Da Bethesda als Publisher agiert, dürften die Xbox-Konsolen und der PC gesetzt sein. Aufgrund Microsofts jüngster Multiplattform-Strategie scheint aber auch ein Release für die PS5 äußerst wahrscheinlich. Unbestätigten Berichten zufolge soll aber auch Marvel auf einen Multiplattform-Release bestanden zu haben.

Unterdessen warten „Blade“-Fans auch gespannt auf den neuen Film, der bereits 2019 offiziell angekündigt wurde. Die Arbeiten an dem Projekt, in dem Oscarpreisträger Mahershala Ali (aktuell in „Jurassic World: Die Wiedergeburt“ im Kino zu sehen) den Daywalker darstellt, verlaufen jedoch ziemlich holprig. Es gab bereits mehrere Drehbuchänderungen und Regisseurwechsel. Ursprünglich für den 7. November 2025 geplant, wurde der Start im letzten Jahr verschoben. Aktuell ist kein neues Veröffentlichungsdatum bekannt.

