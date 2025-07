Monster Hunter Wilds: Capcom teast kostenloses Titel-Update 3 mit Release-Monat an und Event in Sicht

„Monster Hunter Wilds“ zählte zu den ersten großen und auch erfolgreichen Titel des Jahres: Nur drei Tage nach dem Release am 28. Februar konnte sich das Action-Rollenspiel bereits über acht Millionen Mal verkaufen – ein neuer Rekord für Capcom. So schnell verkaufte sich zuvor noch kein anderes Videospiel des japanischen Unternehmens.

Doch was nach dem Anfang einer langanhaltenden Erfolgsgeschichte aussah, nahm zuletzt eine unerfreuliche Wendung: „Monster Hunter Wilds“ kämpft in letzter Zeit mit sinkenden Spielerzahlen. Hauptgrund dafür dürften die anhaltenden Performance-Probleme auf dem PC sein, die von der Community bemängelt wurden.

Aber auch der langsame Update-Rhythmus sowie der Mangel an neuen Inhalten wird kritisiert. Nachdem Titel-Update 2 erst in der vergangenen Woche veröffentlicht wurde und mit Lagiacrus und Seregios unter anderem zwei neue Monster ins Spiel gebracht hatte, werkelt Capcom aber bereits am dritten kostenlosen Titel-Update.

Bis die nächste umfangreiche Aktualisierung für „Monster Hunter Wilds“ erscheint, müssen sich die Spieler allerdings noch etwas gedulden: Wie Capcom jetzt in einem neuen Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) angeteasert hat, ist Titel-Update 3 auch weiterhin für Ende September 2025 geplant. Der Roadmap zufolge dürfen sich Spieler wie gewohnt auf neue Monster freuen.

Weitere Details wollte Capcom zwar noch nicht verraten, aber die ersten Infos sollen bald folgen. Die Entwickler teilten mit: „Das dritte kostenlose Titel-Update kommt im September! Wir halten uns im Moment noch bedeckt, aber wir werden in Zukunft mehr verraten.“ Passend zum Release des dritten Titel-Updates wird außerdem eine neue Ausgabe des bekannten Fests der Eintracht veranstaltet, vermutlich mit einer passenden Herbstthematik.

Flammenfest startet am 23. Juli

Die nächste Ausgabe des Fests der Eintracht in „Monster Hunter Wilds“ startet jedoch schon im Laufe dieses Monats: Vom 23. Juli bis zu 20. August wird das sogenannte Flammenfest stattfinden, um den Sommer zu feiern. Spieler können im zentralen Treffpunkt, dem Grand Hub, passende Dekorationen im tropischen und sommerlichen Stil erwarten.

Zudem gibt es exklusive Inhalte und Belohnungen. Dazu gehören einzigartige Ausrüstungen, kosmetische Belohnungen wie neue Gesten, Lagerdekorationen und Jägerprofil-Hintergründe sowie spezielle Mahlzeiten. Während des Flammenfests sind obendrein wieder spezielle Event-Quests verfügbar. Und wie schon beim Blütentanz im Frühling dürfen Spieler wohl thematische Minispiele erwarten.

Unterdessen sah sich Capcom vor wenigen Tagen zu einem drastischen Schritt gezwungen: Aufgrund anhaltender Kritik der Spieler hat Capcom einen Vortrag auf der Computer Entertainment Developers Conference 2025 in Japan abgesagt, der sich der technischen Optimierung von „Monster Hunter Wilds“ widmen sollte. Die Absage erfolgte, weil Mitarbeiter über soziale Netzwerke und den Kundenservice bedroht wurden.

Weitere Meldungen zu Monster Hunter Wilds.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren