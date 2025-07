Ninja Gaiden Ragebound: Überzeugend? Stage, Bosskampf, Shop und Upgrade-Systeme enthüllt

Publisher Dotemu und Entwickler The Game Kitchen präsentieren zu „Ninja Gaiden: Ragebound" neues Gameplay-Material. Das Video liefert tiefe Einblicke in Levelstruktur, Bossmechaniken und die Ausrüstungsoptionen des kommenden 2D-Action-Plattformers.

Der Launch von „Ninja Gaiden: Ragebound“ steht bevor, was den Publisher Dotemu und den Entwickler The Game Kitchen dazu bewegte, mit einer umfangreichen Gameplay-Präsentation auf den Titel aufmerksam zu machen.

Das rund 14-minütige Video begleitet die Protagonisten Kumori und Kenji, die sich durch ein im Bau befindliches Hochhaus kämpfen. Im sogenannten Skelettturm treffen sie auf zahlreiche Dämonen und werden durchgehend von Rhyvashi verfolgt. Der Boss des Levels greift dabei auf großflächige Attacken zurück, die es erfordern, Timing und Präzision zu beherrschen, um unbeschadet zu bleiben und gleichzeitig Gegner auszuschalten.

Auch ein Bulldozer kommt zum Einsatz

Eine Sequenz in der Gameplay-Präsentation zu „Ninja Gaiden: Ragebound“ zeigt die beiden Ninjas, wie sie während einer Verfolgung durch einen Bulldozer gezwungen werden, Plattformen und Hindernisse zu überwinden. Der Abschnitt mündet schließlich in einer unterirdischen Arena, in der sich Kumori und Kenji einem Kampf gegen Rhyvashi stellen. Dort setzen sie Ausweichmanöver ein, um Klauenangriffen, herabfallenden Stacheln sowie elektrisch geladenen Kugeln zu entkommen und ihre eigenen Angriffe zu platzieren.

Rund 14 Minuten führen die Entwickler von „Ninja Gaiden: Ragebound“ in verschiedene Systeme ein.

Upgrades, Shop-Systeme und Entwicklerkommentare

Neben dem Kampfsystem stellt das neue Material die Upgrade- und Shop-Mechaniken von „Ninja Gaiden: Ragebound“ vor. Im Shop erwerben Spieler Talismane, die passive Boni gewähren und defensivere Strategien ermöglichen. Zudem stehen Geheimkünste zur Verfügung, die als aktive Fähigkeiten und Waffen eingesetzt werden und auf offensivere Spielweisen ausgerichtet sind.

Das gezeigte Video enthält außerdem Kommentare der Entwickler von The Game Kitchen. David Jaumandreu (Produzent und Regisseur), Miguel Murat (Leveldesigner) und Oriol Tartarin (Spieledesigner) erläutern Aspekte wie das Leveldesign, Sammelsysteme sowie die optionalen Herausforderungen, die Teil der finalen Version sein sollen.

„Ninja Gaiden: Ragebound“ erscheint am 31. Juli 2025. Der Release erfolgt digital für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch und PC via Steam. Im PlayStation-Store kann der Titel auf die Wunschliste gepackt werden.

