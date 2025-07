Nintendo: Unternehmen stellt weiteres Mitgliederprogramm ein

In den letzten Monaten hat sich Nintendo schon von seinen beliebten Goldpunkten getrennt. Nun steht ein weiteres Mitgliederprogramm von Nintendo Switch Online vor dem Aus.

Vor dem Release der Nintendo Switch 2 hatte das japanische Unternehmen Nintendo bereits einige schlechte Nachrichten für die Spieler. Zuerst wurden die Goldpunkte eingestellt, mit denen Nutzer beim Kauf von Spielen und Programmen Punkte sammeln und diese für Rabatte eintauschen konnten. Dann wurde bekannt, dass Game-Coupons nicht für die Switch 2 verwendet werden können.

Nun kommt es noch dicker, denn wie Nintendo auf seiner offiziellen Webseite schreibt, wird das Gutschein-Programm ganz eingestellt. Nintendo-Switch-Game-Coupons können nach dem 30. Januar 2026 nicht mehr erworben werden.

Programm für Switch-Online-Mitglieder fällt weg

Schon seit ein paar Jahren bietet Nintendo Switch-Game-Coupons exklusiv für die Abonnenten von Nintendo Switch Online an. Für 99 Euro erhalten die Spieler damit zwei Coupons, die sie für ausgewählte Nintendo-Switch-Titel im Nintendo eShop einlösen können.

Schon vor dem Release der Nintendo Switch 2 verärgerte das japanische Unternehmen die Fans mit schlechten Neuigkeiten zu dem Programm. So gab Nintendo an, dass die beliebten Coupons nicht für exklusive Spiele der Switch 2 eingelöst werden können.

Nun schreibt das Unternehmen auf seiner offiziellen Webseite, dass das Programm bald ganz eingestellt wird. Nach dem 30. Januar 2026 können die Gutscheine nicht mehr erworben werden. Bereits gekaufte Coupons bleiben jedoch weiterhin ein Jahr lang gültig.

Mitgliedschaft ist weiterhin erforderlich

Allerdings gelten beim Kauf sowie beim Einlösen der Coupons weitere Bedingungen. So müssen die Spieler Mitglied bei Nintendo Switch Online sein, um die Gutscheine sowohl zu erwerben als auch um sie einzulösen. Die Coupons gelten nur für bestimmte Spiele, die auf der Webseite von Nintendo einsehbar sind. Die Nintendo-Switch-Game-Coupons können darüber hinaus sowohl über die Switch-Konsole sowie über die eShop-Webseite eingelöst werden.

Zuletzt äußerte sich Nintendo bei einer Fragerunde mit Investoren zu Ideen, um die immer weiter steigenden Entwicklungskosten von Spielen zu senken. So könnten etwa kürzere Entwicklungszyklen zu niedrigeren Beträgen führen, so der Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa. Dazu würden auch die Entwicklungsteams an weiteren Ansätzen arbeiten.

