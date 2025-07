Ready or Not: Trotz Review-Bombing – Taktik-Shooter zieht vor PS5-Launch deutlich mehr Spieler an

Ready or Not:

Der Taktik-Shooter “Ready or Not" erlebt trotz massiver Kritik auf Steam einen Anstieg der Spielerzahlen. Das sind gute Vorzeichen für den bevorstehenden Launch auf PS5 und Xbox Series X/S.

„Ready or Not“ erschien 2021 im Early Access und erreichte 2023 die Version 1.0. Das Spiel aus dem Hause VOID Interactive versetzt Spieler in die Rolle eines SWAT-Teams in der fiktiven Stadt Los Suenos. Das Szenario kommt bei der Community grundsätzlich gut an. Der Titel wird auf Steam „sehr positiv“ bewertet.

Zuletzt sorgte jedoch eine Ankündigung für Unmut. Vor der bevorstehenden Veröffentlichung auf PS5 und Xbox Series X/S nimmt das Studio Änderungen an einzelnen Inhalten vor, um den Vorgaben der Plattformbetreiber und Jugendschutzorganisationen zu entsprechen.

Review-Bombing auf Steam, Spielerzahlen steigen dennoch

Die Anpassungen an „Ready or Not“ führten auf Steam zu einem sogenannten Review-Bombing. In den vergangenen Tagen häuften sich dort überwiegend negative Bewertungen, was sich im Score der letzten 30 Tage widerspiegelt. Er liegt nur noch bei „größtenteils negativ“ bzw. bei einer Zustimmungsrate von aktuell 23 Prozent. Viele Nutzer warfen dem Entwicklerstudio vor, die Änderungen würden dem ursprünglichen Konzept des Spiels widersprechen.

VOID Interactive verwies hingegen auf die Notwendigkeit der Modifikationen für einen globalen Release. „VOID Interactive hat schon immer an kreative Freiheit und das Recht geglaubt, Erlebnisse zu schaffen, die im Dienste von Immersion und Realismus Grenzen überschreiten. Daran wird sich nichts ändern“, heißt es in einem offiziellen Statement.

Ungeachtet der Kritik konnte “Ready or Not” zuletzt einen erheblichen Anstieg der aktiven Spielerzahlen verzeichnen. Laut PC Gamer kletterte die Zahl der gleichzeitigen Spieler auf Steam in dieser Woche auf bis zu 17.269. Wenige Tage zuvor waren es noch um die 6.000. Allerdings stellt die genannte Zahl längst kein Allzeithoch dar. Im Dezember 2023 waren es bis zu 55.174 gleichzeitige Spieler, die sich im Shooter gleichzeitig tummelten.

Zum jüngsten Aufschwung dürfte auch der laufende Steam-Summer-Sale beigetragen haben, in dem der Titel aktuell mit 50 Prozent Rabatt für 24,99 Euro angeboten wird. Die Digital Deluxe Edition von „Ready or Not“ belegt zudem Platz eins der Vorbestellungen im PlayStation Store, gefolgt von der Standardversion auf Rang zwei.

Schnitte an Ready or Not sind überschaubar

Laut VOID Interactive betreffen die Anpassungen an „Read or Not“ anlässlich der Veröffentlichung auf PS5 und Xbox Series X/S insgesamt sechs Bereiche. So wurde in der Mission „Twisted Nerve“ ein krampfendes Kind durch eine schlafende Figur ersetzt. In Szenen wie „A Lethal Obsession“ oder „Hide and Seek“ tragen Verdächtige und Geiseln nun Kleidung, wo zuvor Nacktheit zu sehen war. Die Mission „23 Megabytes a Second“ erhielt eine überarbeitete Darstellung sensibler Beweismittel, außerdem wurde postmortale Zerstückelung entfernt.

Mehr dazu im nachfolgenden Artikel:

Der weltweite Release von „Ready or Not“ für PS5 und Xbox Series X/S ist für den 15. Juli 2025 geplant. Die Standard-Edition kostet rund 50 Euro, die Deluxe-Edition liegt bei 70 Euro und umfasst unter anderem den „Mission Pass“.

