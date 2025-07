Subnautica 2: Release auf 2026 verschoben, Gameplay und Spekulationen um 250 Millionen US-Dollar Bonus

Die Entwicklung von „Subnautica 2“ verzögert sich bis 2026. Nachdem ein möglicher Zusammenhang mit einer Bonus-Zahlung von 250 Millionen US-Dollar an die Entwickler für Spekulationen sorgte, meldete sich Krafton zu Wort. Auch ein neues Video steht zur Ansicht bereit.

Krafton hat die Veröffentlichung von „Subnautica 2“ auf 2026 verschoben. Das bestätigte das Unternehmen in einem Statement sowie auf der offiziellen Website von Unknown Worlds. Ursprünglich sollte das Spiel in diesem Jahr zunächst im Early Access erscheinen.

Die Verzögerung werde laut Krafton dazu dienen, mehr Inhalte ins Spiel zu integrieren und die Qualität zu sichern. „Diese Entscheidung basierte ausschließlich auf unserem Engagement für Qualität und dem Ziel, den Spielern das bestmögliche Erlebnis zu bieten“, erklärte ein Sprecher laut Gamesradar. „Vertragliche oder finanzielle Erwägungen haben sie nicht beeinflusst.“

Auch Unknown Worlds teilte mit, dass der Early-Access-Start nun erst 2026 erfolgen werde. „Wir sind von dem, was wir geschaffen haben, überzeugt und möchten euch mit unserer ersten Early-Access-Version lediglich etwas mehr Inhalte bieten.“

Gleichzeitig präsentierte das Studio erstmals Gameplay-Material. Der neue Teaser zeigt unter anderem Basisbau, Innenarchitektur und Unterwasser-Erkundungen. Unknown Worlds wolle damit „einen Teil dieses Selbstvertrauens demonstrieren“, indem es Einblicke in bislang geheim gehaltene Inhalte gewähre.

Führungswechsel und Boni-Thematik belasten das Projekt

Die Verschiebung von „Subnautica 2“ hat in den vergangenen Stunden Spekulationen ausgelöst, ob finanzielle Gründe eine Rolle spielen könnten. Hintergrund ist ein Bonus in Höhe von 250 Millionen US-Dollar, der laut Bloomberg an das Entwicklerteam ausgezahlt werden sollte, falls Unknown Worlds bis Ende 2025 bestimmte Umsatzziele erreicht.

Da „Subnautica 2“ nun erst 2026 erscheinen soll, gilt es als unwahrscheinlich, dass diese Bedingungen erfüllt werden. Jason Schreier von Bloomberg berichtete zunächst, die Entscheidung sei „gegen den Willen der ehemaligen Studioleitung“ gefallen. Er zitierte Insider, denen zufolge „die Führung von Unknown Worlds plante, das zusätzliche Geld mit allen rund 100 Mitarbeitern des Studios zu teilen.“ Mitarbeiter hätten demnach auf Prämien zwischen Hunderttausenden und siebenstelligen Beträgen gehofft.

Kurz vor der Verschiebung kam es bei Unknown Worlds zu tiefgreifenden Personalentscheidungen. Krafton trennte sich von Studio-Mitgründer Charlie Cleveland, Max McGuire sowie CEO Ted Gill. Steve Papoutsis, zuvor CEO von Striking Distance Studios, übernahm die Leitung. Gründe für die Entlassungen nannte Krafton offiziell nicht. In einer Pressemitteilung hieß es lediglich: „Wir schulden unseren Spielern nichts weniger als das bestmögliche Spiel, und zwar so schnell wie möglich.“

Die Angaben zum Entwicklungsstand von „Subnautica 2“ gehen auseinander. Krafton begründet die Verschiebung mit weiterem Entwicklungsbedarf, obwohl das bisherige Feedback laut Unknown Worlds „positiv hinsichtlich der allgemeinen Ausrichtung des Spiels“ ausgefallen sei. Gleichzeitig räumte das Studio ein, es lieferte auch einige Erkenntnisse darüber, dass es „einige Bereiche gibt, in denen wir uns verbessern müssen, bevor wir die erste Version von Subnautica 2 der Welt präsentieren.“

Charlie Cleveland, der ehemalige Studiochef, sieht das anders. Nach seiner Entlassung erklärte er: „Die Ereignisse dieser Woche [waren] ein ziemlicher Schock.“ Er betonte, dass „Subnautica 2 bereit für die Veröffentlichung im Early Access“ sei.

„Subnautica 2“ ist der Nachfolger von „Subnautica“ (2018) und „Below Zero“ (2021). Entwickelt von Unknown Worlds (inzwischen Teil von Krafton) soll das Spiel voraussichtlich 2026 im Early Access für PC und Xbox Series X erscheinen, später auch auf der PlayStation.

Der Titel bietet einen optionalen Koop-Modus für bis zu vier Spieler, neue Biome, Kreaturen, Fahrzeuge, ein überarbeitetes Basensystem, genetische Anpassungen sowie eine spannende Story, die nach den Ereignissen der Vorgänger auf einem neuen Schauplätzen spielt.

