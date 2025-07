Switch 2: Der Schrecken der Spieler – GameStop versteigert berüchtigten Tacker für guten Zweck

Am 5. Juni 2025 veröffentlichte Nintendo mit der Switch 2 den Nachfolger des erfolgreichen Konsolen-Handheld-Hybriden. Für einige Spieler in New York sollte die Freude jedoch nicht lange anhalten.

Diese hatten ihre Switch 2 bei einer New Yorker GameStop-Filiale vorbestellt und konnten ihr System pünktlich zum Launchtag in Empfang nehmen. Zuhause angekommen, stellten die betroffenen Spieler jedoch fest, dass der Bildschirm ihrer Switch 2 beschädigt war. Schnell wurde klar, dass die Schäden von Heftklammern verursacht wurden, mit denen der Kassenzettel an der Verpackung befestigt war und die durch den Karton in die Konsole gedrungen sind.

GameStop meldete sich umgehend zu Wort und sicherte den Betroffenen zu, ihre beschädigte Konsole kostenlos zu ersetzen. In dieser Woche griff der Händler die Geschichte rund um die beschädigten Switch 2-Konsolen noch einmal auf und schaffte es erneut in die Schlagzeilen.

Tacker wird für einen guten Zweck versteigert

So entschied sich GameStop dazu, den berüchtigten Tacker, der in der New Yorker Niederlassung für die beschädigten Bildschirme verantwortlich war, inklusive der ersten Switch 2, die ihm zum Opfer fiel, für einen guten Zweck zu versteigern. Dass die Auktion umgehend viral ging, ist sicherlich nicht nur auf die Geschichte rund um die beschädigten Konsolen zurückzuführen.

Auch Ryan Cohen, der CEO von GameStop, kommentierte die Auktion. Als diese bei einem Höchstgebot von 17.000 US-Dollar stand, versprach Cohen, dass er seine Unterwäsche mitliefern werde, wenn die Auktion über 100.000 Dollar einbringt.

Ein Tweet, der ebenfalls dazu beitragen haben dürfte, dass das aufgerufene Ziel von 100.000 US-Dollar schnell erreicht wurde. Zum Zeitpunkt dieser Meldung beläuft sich das Höchstgebot der Auktion auf fast 109.000 US-Dollar.

„Der schwarze Tacker, benutzt von einem GameStop-Mitarbeiter, der in einem Moment nächtlicher Veröffentlichungseuphorie und fehlgeleiteter Begeisterung eine Quittung direkt an die Verpackung einer neuen Nintendo Switch 2 heftete – und dabei sowohl die Pappschachtel als auch den Bildschirm mit einem einzigen, entschlossenen Schlag durchbohrte“, heißt es in der Beschreibung der Auktion.

In der Auktionsbeschreibung wird das Gerät zudem mit einem Augenzwinkern als „leicht gebraucht und inzwischen legendär“ bezeichnet. Den gesamten Erlös möchte GameStop laut eigenen Aussagen an Kinderkrankenhäuser in den USA spenden.

Weitere Meldungen zu Nintendo Switch 2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren