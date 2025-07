Astro Bot: Wünsche der Fans endlich erhört – Legendäre Charaktere halten als VIP-Bots Einzug

Nach der offiziellen Ankündigung im vergangenen Monat hielten am gestrigen Donnerstag gleich fünf neue Levels Einzug in den gefeierten Plattformer „Astro Bot“.

Diese bieten nicht nur spielerische Herausforderungen, sondern bringen auch mehrere neue VIP-Bots mit sich, die darauf warten, freigeschaltet zu werden. Zur Freude der Spielerschaft erfüllte das Entwicklerteam von Team Asobi dabei einige Fanwünsche, die in der Vergangenheit wiederholt geäußert wurden.

Wer sich die Überraschung nicht verderben möchte und die neuen VIP-Bots lieber selbst entdecken will, sollte an dieser Stelle mit dem Lesen aufhören.

Ghost of Yotei und eine Kult-Rollenspielserie

Den Anfang macht das Level „Das doppelte Fröschchen“. Dieses bietet euch die Möglichkeit, euch Serge aus dem Rollenspielklassiker „Chrono Cross“ in Form eines VIP-Bots zu sichern. In „Saugstark“ hingegen kommen alle Fans von „NieR: Automata“ auf ihre Kosten und dürfen die Protagonistin 2B freischalten.

In „Helfende Hände“ wiederum wartet mit Atsu der Hauptcharakter des Anfang Oktober erscheinenden Samurai-Abenteuers „Ghost of Yotei“.

Nachdem sich die Spieler in der Vergangenheit immer wieder für Charaktere aus der Welt von „Final Fantasy“ einsetzten, war es im Rahmen des in dieser Woche veröffentlichten Content-Updates endlich so weit. In „Ganz schön aufgeblasen“ ist ein VIP-Bot des „Final Fantasy 7“-Protagonisten Cloud Strife zu finden.

Schließt ihr alle vier Levels erfolgreich ab, offenbart sich ein weiteres Level, in dem niemand geringeres als der legendäre „Final Fantasy 7“-Bösewicht Sephiroth zu finden ist.

Wie geht es mit Astro Bot weiter?

Offen ließen die Verantwortlichen von Team Asobi bislang, ob wir noch mit weiteren Inhalten zu „Astro Bot“ rechnen dürfen oder ob das Studio mit dem aktuellen Update einen endgültigen Schlussstrich unter den Plattformer zog. So oder so haben wir Astro aber definitiv nicht zum letzten Mal gesehen.

Wie Sony Interactive Entertainments Hermen Hulst im Juni bestätigte, spielt „Astro Bot“ in den Zukunftsplanungen des Unternehmens eine wichtige Rolle und soll in den kommenden Jahren zu einer wichtigen Franchise der PlayStation Studios ausgebaut werden.

Konkreter wurde Hulst in diesem Zusammenhang allerdings nicht.

Weitere Meldungen zu Astro Bot.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren