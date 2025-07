Banishers Ghosts of New Eden: Don’t Nods Geisterjagd-Abenteuer erhält PS5 Pro-Patch

Banishers Ghosts of New Eden:

In „Banishers: Ghosts of New Eden“ lohnt es sich ab sofort erneut auf die Geisterjagd zu gehen - zumindest für Besitzer einer PS5 Pro. Entwickler Don’t Nod hat nämlich einen neuen Patch veröffentlicht, der das atmosphärische Action-Rollenspiel für Sonys Power-Konsole optimiert.

Im Februar 2024 lieferte Entwicklerstudio Don’t Nod, das vor allem für Spiele wie „Life is Strange“ oder „Vampyr“ bekannt ist, mit „Banishers: Ghosts of New Eden“ ein brandneues Action-Rollenspiel ab, dass eine emotionale Geschichte rund um das Geisterjäger-Paar Red mac Raith und Antea Duarte erzählt, die Ende des 17. Jahrhunderts die Bewohner des nordamerikanischen New Eden vor rastlosen Seelen und übernatürlichen Kreaturen bewahren.

Und egal, ob das Abenteuer bereits beendet wurde oder noch vor einem liegt – wer im Besitz einer PS5 Pro ist, hat ab sofort einen starken Anreiz, „Banishers: Ghosts of New Eden“ (noch einmal) zu spielen. Wie die Verantwortlichen nun nämlich bekannt gegeben haben, steht ab sofort ein neuer PS5 Pro-Patch zum Download bereit.

Verkündet wurde die Veröffentlichung des Pro-Updates über den offiziellen X-Account von Publisher Focus Entertainment. „Zeit, mit verbesserter Grafik und flüssigerer Performance erneut einzutauchen. New Eden hat sich noch nie so lebendig angefühlt“, heißt es dort. Konkrete Details zur Optimierung wurden allerdings nicht bekannt gegeben.

Jedoch berichten die Nutzer im Subreddit zur PS5 Pro, dass sowohl der Qualitäts- als auch der Performance-Modus dank des Updates deutlich verbessert wurden. Jetzt wird anscheinend auch eine 120-Hz-Unterstützung geboten, wodurch der Qualitätsmodus mit stabilen 40 Bildern pro Sekunde läuft und die Bildrate im Performance-Modus sogar über 60 FPS steigen kann.

Wer noch nicht im Besitz von „Banishers: Ghosts of New Eden“ ist, hat noch bis zum 16. Juli die Gelegenheit, sich das Action-Rollenspiel im PS Store dank eines PS-Plus-Rabatts in Höhe von 50 Prozent für nur 29,99 Euro zu sichern. Noch besser: Ab kommenden Dienstag ist der Titel für Abonnenten der Extra- und Premium-Stufen als Teil der Juli-Neuzugänge sogar kostenlos im Spielekatalog verfügbar.

Verkaufszahlen von Banishers hinter den Erwartungen

Ob es in Zukunft noch mehr von „Banishers: Ghosts of New Eden“ oder sogar eine Fortsetzung geben wird, ist bislang noch nicht bekannt. Im März des letzten Jahres deutete Narrative Director Stéphane Beauverger von Don’t Nod an, dass man die eigenen Spiele „immer als den ersten Schritt eines Franchises“ betrachte. Ausgeschlossen sei demnach nichts.

Allerdings gab das Entwicklerstudio auch zu, dass das Spiel trotz der guten Kritiken die finanziellen Erwartungen nicht erfüllen konnte und die Verkaufszahlen hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Entsprechend enttäuscht war das Team, wie Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer Oskar Guilbert im September 2024 erklärte.

„Wir sind natürlich enttäuscht über unsere jüngste Leistung in einem extrem wettbewerbsintensiven und selektiven Markt. Trotz hervorragender Kritiken wurden mit Jusant and Banishers: Ghosts of New Eden leider nicht die kommerziellen Ergebnisse erzielt, die wir uns erhofft hatten.“ Aus diesem Grund hat man sich dazu entschieden, zwei noch unangekündigte Projekte „neu auszurichten“ und zwei weitere Titel vorerst auf Eis zu legen.

Zuletzt veröffentlichte Don’t Nod am 18. Februar 2025 und am 15. April 2025 das zweiteilige Adventure „Lost Records: Bloom & Rage“. Zudem kam es erst im vergangenen Monaten zu Entlassungen im Studio in Montreal. Eine genaue Anzahl der betroffenen Mitarbeiter wurde nicht genannt.

Weitere Meldungen zu Banishers: Ghosts of New Eden.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren