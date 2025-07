Battlefield 6: Bleibt die freie Waffenwahl bestehen? Entwickler liefern Update zum Klassensystem

In „Battlefield 6“ sollen die Spieler ihre Waffen unabhängig von der Klasse frei auswählen können. Eine Entscheidung, die nicht bei allen Teilen der Community gut ankommt. Nun gaben die Entwickler ein Update zum Klassensystem.

Die Klassensysteme sind seit „Battlefield 1942“ ein zentraler Bestandteil der Shooter-Reihe und bis zum zuletzt veröffentlichten „Battlefield 2042“ waren die Klassen oft klar definiert und mit spezifischen Waffen und Gadgets verknüpft. Der letzte Teil der Reihe markierte jedoch eine Abkehr vom traditionellen System und führte stattdessen die Spezialisten ein.

Jeder Spezialist hatte eine einzigartige Fähigkeit und ein Gadget, doch die Waffenwahl war weitgehend frei. Und auf diesem System möchten die Entwickler auch für „Battlefield 6“ aufbauen. Doch das sorgte vor allem bei langjährigen Fans für Kritik, da es die Klassenidentität und das Teamplay, das durch die Waffenbeschränkungen gefördert wurde, untergraben würde.

Nach den Einwänden der Spieler stellt sich natürlich die Frage, ob die Entwickler ihre Entscheidung noch einmal überdenken. Doch in einem umfangreichen Update zum Klassensystem machten die Verantwortlichen jetzt deutlich, dass man seiner Linie treu bleiben und die freie Waffenwahl erhalten bleibt.

Entwickler halten an der freien Waffenwahl fest

In ihrem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via Insider Gaming) erklärten die Entwickler zunächst, dass es das Ziel sei, „das beste Klassensystem in der Geschichte von Battlefield zu schaffen“. Zudem habe man „die Vorschläge gesehen, zu früheren Systemen und/oder geschlossenen Waffen zurückzukehren“.

„Wir berücksichtigen diese in unseren Diskussionen, da wir darauf abzielen, neue und erfahrene Spieler mit der Battlefield-Erfahrung zu verbinden, Teamwork zu fördern und ein universelles Verständnis unserer Systeme für die Zukunft zu schaffen“, heißt es weiter.

Doch die freie Waffenwahl für alle Klassen bleibt bestehen. Allerdings wollen die Entwickler mit den sogenannten Signature-Elementen Anreize schaffen, die klassentypischen Waffen zu nutzen. Dadurch sollen die Spieler „die Grenzen ihrer Rolle innerhalb der gewählten Klasse erkunden und erweitern können, während sie sich dennoch an die Erwartungen der Klasse halten“.

Signature-Waffen sollen neue Anreize bieten

Zu den Signature-Elementen gehören neben den Gadgets und passiven Fähigkeiten auch Waffen. So sind bestimmte Waffentypen „untrennbar mit ihrer Klassenidentität verbunden“ und während „jede Waffe in den richtigen Kampfsituationen ordentlich einschlagen und eine wertvolle Ergänzung sein kann“, erhalten Spieler durch „die Wahl der klassenspezifischen Waffen-Kategorie maßgeschneiderte passive Vorteile“ für ihre Rolle.

So profitieren Sturmsoldaten durch die Nutzung von Sturmgewehren und erhalten dadurch „schnellere Übergänge vom Sprint zum Schießen und beim Wechsel zwischen Sturmgewehren und anderen Waffen“. Pioniere erhalten einen Vorteil, wenn sie Maschinenpistolen nutzen und freuen sich über eine „verbesserte Hüftfeuerkontrolle“.

Wenn Versorger leichte Maschinengewehre einsetzen, „leiden sie nicht unter Sprintgeschwindigkeits-Abzügen, wie es andere Klassen tun würden, wenn sie Deckungsfeuer geben“. Und für Aufklärer verringert sich mit einem Scharfschützengewehr das Schwanken des Fadenkreuzes, die Atemkontrolle wird verbessert und das Nachladen zwischen den Schüssen geht schneller.

Da sich „Battlefield 6“ allerdings nach wie vor in der „Battlefield Labs“-Testphase befindet, behalten sich die Entwickler natürlich weitere Änderungen vor. Doch auf ein traditionelles Klassensystem mit fest vorgegeben Waffen und Gadgets brauchen die Spieler wohl nicht mehr zu hoffen.

Offiziell enthüllt werden soll „Battlefield 6“ noch im Laufe des Sommers, während ein Release-Termin bislang noch nicht bekannt gegeben wurde. Allerdings ist die Veröffentlichung noch für das Geschäftsjahr 2025/2025 geplant, sodass bis zum 31. März 2026 mit dem neuen Shooter zu rechnen ist. Bedient werden die PS5, Xbox Series X/S und der PC.

