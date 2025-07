Final Fantasy 17: Produzent über die Möglichkeit rundenbasierter Kämpfe und die Erkenntnisse aus FF16

In einem aktuellen Interview sprach Naoki Yoshida, Produzent von „Final Fantasy 16“, über die Erkenntnisse aus dem jüngsten Action-Rollenspiel. Dabei thematisierte er auch die anhaltende Debatte, ob „Final Fantasy 17“ womöglich zu den rundenbasierten Kämpfen zurückkehren könnte.

Im Juni 2023 veröffentlichte Square Enix mit „Final Fantasy 16“ den neuesten Teil der legendären Rollenspiel-Reihe. Doch der sechzehnte Hauptteil rund um Clive Rosfield hat stark polarisiert: Vor allem die reduzierten RPG-Elemente, generische Nebenquests und die lineare Welt standen in der Kritik, während vielen Fans die vollständige Abkehr vom rundenbasierten Kampfsystem missfiel.

Und auch Square Enix zeigte sich nicht vollends zufrieden: Trotz eines starken Starts auf der PS5 mit mehr als drei Millionen verkauften Exemplaren in der ersten Woche, konnte „Final Fantasy 16“ die hohen Erwartungen des Unternehmens nicht erfüllen. Daran änderte auch der Xbox-Release im vergangenen Monat nicht viel, der Analysten zufolge desaströs ausfiel.

Doch was haben die Entwickler aus „Final Fantasy 16“ gelernt? Und könnten die rundenbasierten Kämpfe in „Final Fantasy 17“ – vor allem nach dem großen Erfolg von Spielen wie „Clair Obscur: Expedition 33“ – zurückkehren? Darüber sprach Naoki Yoshida, der als Produzent für Teil 16 verantwortlich war, kürzlich in einem Interview.

Lehren aus der Produktion von Final Fantasy 16

Auf der Anime Expo 2025, die am vergangenen Wochenende in Los Angeles stattfand, wurden Yoshida genau diese Fragen vom Anime News Network gestellt. Und wie Yoshida, der zuvor als Game Director an „Final Fantasy 14“ gearbeitet hatte und aufgrund des Erfolgs zum Produzenten für „Final Fantasy 16“ ernannt wurde, erklärte, habe er zuletzt „vieles“ gelernt, doch vor allem, „wie man ein High-End-Videospiel produziert“.

„Dabei gab es zahlreiche Lektionen, und ich bin überzeugt, dass wir in diesem Prozess viel wertvolles Know-how sammeln konnten“, so Yoshida weiter. „Ich möchte mich persönlich dieser Herausforderung stellen und es in zukünftigen Arbeiten anwenden, wie wir zügig hochwertige Ergebnisse erzielen und die Entwicklungszeit minimieren können, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.“

Kehren die rundenbasierten Kämpfe zurück?

Und natürlich wurde er im Verlauf des Interviews auch auf „Clair Obscur: Expedition 33“ angesprochen und bekam die Frage gestellt, ob „die Hauptspiele von Final Fantasy möglicherweise wieder rundenbasiert sein könnten“. Daraufhin holte der Produzent erst einmal aus: „Die Debatte um rundenbasierte oder Action-Kämpfe beschränkt sich oft nur auf das Kampfsystem. Dabei wird übersehen, welches Spielerlebnis die Entwickler insgesamt schaffen wollen.“

„Die gewünschte Grafikqualität oder die geplante Erzählung beeinflussen maßgeblich, wie die gesamten Spielsysteme – inklusive Kampfsystem, Gamedesign und Spielgefühl – gestaltet werden. Es gibt also keine eindeutige Antwort, ob es rein rundenbasiert oder stärker Action-orientiert wird.“

Explizit zu „Final Fantasy 17“ sagte Yoshida: „Da ich nicht unbedingt an Final Fantasy 17 beteiligt sein werde, möchten wir zukünftige Direktoren oder Produzenten von Spielen wie 17 oder sogar 18 nicht behindern oder einengen. Sie sollen frei in ihren Entscheidungen sein“.

Eine klare Absage an rundenbasierte Kämpfe sieht anders aus: Für „Final Fantasy 17“ hält sich Square Enix scheinbar noch alle Optionen offen. Zudem bekräftigte das Unternehmen erst kürzlich auf seiner Aktionärsversammlung, dass rundenbasierte Rollenspiele der eigene Ursprung und die Zukunft seien.

Daher ist es denkbar, dass die Entwickler für den nächsten Hauptteil der Reihe zu einem Hybrid-Kampfsystem zurückkehren, das Action und Strategie verbindet – ähnlich der Neuauflage von „Final Fantasy 7“.

