Ghost of Yotei: Erkundung, Kampfsystem, Fotomodus und mehr – Das wird spielerisch geboten

Im Rahmen einer State of Play stellte uns Sucker Punch "Ghost of Yotei" in dieser Woche ausführlich vor. Wir haben die wichtigsten Details aus der Präsentation für euch zusammengefasst.

Am gestrigen Donnerstagabend ermöglichten uns die Entwickler von Sucker Punch einen ausführlichen Blick auf das Anfang Oktober erscheinende Samurai-Abenteuer „Ghost of Yotei“.

Im Rahmen der Präsentation ging das Studio zunächst auf ein neues System ein, das es euch ermöglicht, auf Knopfdruck mehr über die Hauptfigur Atsu und ihre Vergangenheit zu erfahren. Die damit verbundenen Rückblenden beleuchten das tragische Schicksal der Protagonistin und den Schmerz, den sie seit der Ermordung ihrer Familie durch die sogenannten Yotei Six erleidet.

Anschließend widmete sich Sucker Punch der Erkundung der Spielwelt von „Ghost of Yotei“. Auch hier beschreitet das Studio neue Wege und setzt auf ein System, das unterschiedliche Spielstile der Spieler berücksichtigt.

Spieler sollen interessante Orte selbst entdecken

Zunächst verwiesen die Entwickler auf ein neues Hinweissystem, das Abenteuer und Gebiete in der Welt eröffnet. Zu den Inhalten, nach denen ihr in der Welt von „Ghost of Yotei“ Ausschau halten solltet, gehören die Altäre der Reflexion. Diese versetzen euch in die Lage, neue Fähigkeiten zu erlernen und Atsu zu stärken.

Gleichzeitig betont Sucker Punch, dass es in „Ghost of Yotei“ nicht darum geht, „durch das Spiel zu hetzen“ oder auf Biegen und Brechen die komplette Welt zu erkunden.

Stattdessen möchte das Team eine riesige und abwechslungsreiche Welt bieten, in der ihr selbst entscheidet, auf welche Inhalte ihr euch einlasst und inwieweit ihr die Spielwelt erkunden möchtet. Während Atsu die Welt von „Ghost of Yotei“ entdeckt, kann sie unter freiem Himmel rasten, Shamisen spielen oder für sich selbst kochen.

Zudem ist es möglich, dass Atsu beim Rasten auf unterschiedliche, teils wichtige Charaktere trifft. Weiter heißt es, dass das Tagebuch aus „Ghost of Tsushima“ einem überarbeiteten Menü weicht, in dem ihr Mentoren, Verbündete und Händler auf intuitive Weise verwalten könnt.

Unterschiedliche Waffen mit individuellen Upgrade-Pfaden

Im Kampf greift Atsu auf mehrere Waffen wie Katanas, Saregamas, Odachis, Speere oder Doppelschwerter zurück, die laut Sucker Punch über individuelle Upgrade-Pfade verfügen. Da sich Atsu als eine Art einsamer Wolf versteht, ist sie im Kampf nicht an bestimmte Waffen gebunden. Stattdessen ist sie in der Lage, im Gefecht nahtlos zwischen unterschiedlichen Waffen zu wechseln.

Ebenfalls neu ist ein System, das bei kritischen Treffern dazu führt, dass sowohl Atsu als auch ihre Gegner entwaffnet werden können. Fernkampfwaffen wie Bögen, Schusswaffen oder Kunais dürfen natürlich ebenfalls nicht fehlen und ermöglichen es Atsu, Gegner aus sicherer Entfernung ins Visier zu nehmen.

Dank der umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten im Bereich der Ausrüstung wird es euch ermöglicht, Atsu auf euren Spielstil zuzuschneiden – unabhängig davon, ob ihr die direkte Auseinandersetzung sucht, lieber aus der Distanz agiert oder euch auf ihre Stealth-Fähigkeiten verlasst.

Abschließend bestätigte Sucker Punch, dass „Ghost of Yotei“ zum Launch nicht nur über einen Fotomodus verfügen wird. Hinzu kommen Modi, mit denen die Entwickler dem japanischen Kino Tribut zollen und es euch ermöglichen, selbst zu entscheiden, wie ihr „Ghost of Yotei“ erlebt. Zur Auswahl stehen die Modi Standard, Untertitelt, Samurai-Kino und Kurosawa.

Der Samurai-Kino-Modus bietet eine japanische Tonspur mit vollständiger Lippen-Synchronisation sowie englischen Untertiteln. Hinzu kommt der Miike-Modus, in dem die Kamera näher an die Kämpfe heranzoomt und verstärkte Blut- und Schlammeffekte bietet. Der Watanabe-Modus wiederum lässt euch beim Erkunden und Kämpfen entspannte Lo-Fi-Beats hören.

„Ghost of Yotei“ erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5.

Weitere Meldungen zu Ghost of Yōtei.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren