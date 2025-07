Ghost of Yōtei: Gameplay-Deep-Dive mit Details zu Erkundung, Kampfsystem und Spielmodi

Sucker Punch hat im Rahmen eines umfangreichen Deep Dives zahlreiche Mechaniken und Inhalte von “Ghost of Yōtei" vorgestellt. Die Fortsetzung von “Ghost of Tsushima” erweitert die Spielerfahrung unter anderem durch neue Erkundungssysteme, vielseitige Kampfoptionen und spezielle Spielmodi.

Im Schatten des Berges Yōtei entfaltet sich die nächste Geschichte des “Ghost”-Universums. Noch liegt vieles verborgen, doch der jüngste Gameplay-Deep-Dive zeigt schon heute eine weitläufige Spielwelt, die auf unterschiedliche Spielstile und detaillierte Charakterentwicklung setzt. Anschauen können sich interessierte Spieler das rund 20 Minuten lange Video im weiteren Verlauf des Artikels.

Gameplay-Deep-Dive führt tief in die Systeme ein

Neben den reinen Gameplay-Szenen wurden auch weitere Informationen zum Spiel geteilt. Bereits bekannt war: In “Ghost of Yōtei” übernimmt die Spielerfigur Atsu die Hauptrolle. Sie kehrt in der Geschichte nach Ezo zurück, um die Yōtei Six zu jagen und Rache für ihre Familie zu nehmen. Dabei ermöglicht ein neues System, per Knopfdruck Erinnerungen aus Atsus Vergangenheit abzurufen.

Die Spielwelt ist so gestaltet, dass verschiedene Spielstile möglich sind. Ein erweitertes Hinweissystem führt die Spieler gezielt zu neuen Orten, Missionen oder einzigartigen Belohnungen. Unterwegs trifft Atsu auf Altäre, die das Freischalten neuer Fähigkeiten ermöglichen. Neben der klassischen Karte lassen sich interessante Orte auch mithilfe eines Fernglases markieren. Alternativ können Reisekarten von Kartografen erworben werden, um Teile der Welt sichtbar zu machen.

Ein weiteres Element der Erkundung von “Ghost of Yōtei” ist die Möglichkeit, unterwegs Lager aufzuschlagen. Dort kann Atsu beispielsweise Shamisen spielen, kochen oder Begegnungen mit wichtigen Charakteren erleben, die wiederum neue Upgrades oder Informationen bereithalten. Das bisher bekannte Tagebuch-System wurde durch ein Menü ersetzt, das die Verwaltung von Mentoren, Verbündeten und Händlern erleichtert.

Angeschaut werden kann das Ganze nachfolgend:

Der Gameplay-Deep-Dive zu “Ghost of Yōtei” gewährt einen 20-minütigen Eimnblick.

Vielschichtiges Kampfsystem und Anpassungen

Das Kampfsystem von “Ghost of Yōtei” setzt auf eine breite Auswahl an Waffen, wie Insider Gaming berichtet. Zum Arsenal gehören Katanas, Saregamas, Odachis, Speere, Doppelschwerter sowie verschiedene Fernkampfwaffen wie Bögen, Pistolen und Kunais. Jede Waffe verfügt über individuelle Effekte und eigene Upgrade-Pfade. Während der Kämpfe kann Atsu flexibel zwischen unterschiedlichen Waffentypen wechseln, Gegner entwaffnen oder selbst entwaffnet werden, wenn Feinde schnell genug reagieren.

Zu sehen ist im Deep-Dive unter anderem eine Mission, in der Atsu ein feindliches Lager infiltriert und dort mehrere Waffen taktisch einsetzt. Die Entwickler betonen, dass das Kampfsystem Anpassungen an gegnerische Strategien erfordert. So sind beispielsweise Doppelschwerter effektiv gegen Speerkämpfer, während Odachis gegen größere Gegner Vorteile verschaffen.

Neben der Kampftechnik spielt in “Ghost of Yōtei” auch die Ausrüstung eine wichtige Rolle: Unterschiedliche Rüstungen und Gegenstände ermöglichen es, zwischen Tarnung, Fern- oder Nahkampf zu variieren und das Aussehen der Waffen individuell zu gestalten.

In der vergangenen Nacht wurden ebenfalls PS5-Bundles angekündigt:

Mit “Ghost of Yōtei” führt Sucker Punch letztlich zahlreiche neue Systeme ein, die das bekannte Konzept von “Ghost of Tsushima” erweitern. Der Titel erscheint am 2. Oktober 2025 für die PS5.

