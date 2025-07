Ghost of Yōtei: Limitierte PS5-Editionen, Cover und DualSense-Modelle angekündigt

Noch ist der Oktober nicht angebrochen, doch rund um Sonys nächste große Exklusivveröffentlichung mehren sich die Ankündigungen. Für “Ghost of Yōtei” hat das Unternehmen in der vergangenen Nacht besondere Hardware-Editionen vorgestellt, die bekannte japanische Kunsttechniken in Szene setzen.

Mit den Limited Editions zu „Ghost of Yōtei“ erscheinen zwei unterschiedliche PS5-Bundles. Das weltweit verfügbare „PS5 Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle“ ist laut Sony „von der japanischen Kunstform Kintsugi inspiriert, einem traditionellen Verfahren zur Reparatur zerbrochener Keramik mit Lack und Gold“. Das Design soll „die Essenz und Ästhetik von Kintsugi einfangen und Schönheit im Unvollkommenen symbolisieren“. Damit nimmt das Bundle auch Bezug auf Atsus persönliche Geschichte, die von Heilung und Widerstandskraft geprägt ist.

Daneben wird eine schwarze Variante angeboten, die exklusiv über direct.playstation.com und ausgewählte Händler erhältlich sein wird. Sie ist von der Kunstform Sumi-e beeinflusst, bei der schwarze Tinte in kräftigen Pinselstrichen verwendet wird. Laut Sony zeigt dieses Design „die Wahrzeichen von Ezo durch kräftige schwarze Pinselstriche“ und greift Elemente aus Atsus innerem Konflikt auf.

Beide Bundles enthalten:

Eine PS5-Konsole (Slim-Variante) mit speziellem Ghost of Yōtei-Design

Einen DualSense-Controller im abgestimmten Design

Eine digitale Kopie der Standard Edition von “Ghost of Yōtei”

Vorbestellerinhalte, darunter eine exklusive In-Game-Maske und ein Set aus sieben PSN-Avataren mit Konzeptzeichnungen

Das markante Herstellersiegel in Form von PlayStation-Icons findet sich auf der Rückseite der Konsolen-Cover sowie auf den Controllern wieder.

Fans können sich zwischen zwei Editionen entscheiden.

DualSense-Designs und Konsolencover separat erhältlich

Zusätzlich zu den Bundles wird es die speziellen DualSense-Controller im Look von „Ghost of Yōtei“ auch einzeln zu kaufen geben. Hierbei rückt die Spielfigur Atsu in den Fokus: „Der hoch aufragende Berg Yōtei bildet das Zentrum des Konsolendesigns und rundet das Ganze ab, während Atsu auf dem DualSense-Controller im Rampenlicht steht. Jedes dieser Elemente wurde sorgfältig in das Design von Konsole und Controller integriert.“, so Jason Connell, Creative Director bei Sucker Punch.

Der spezielle DualSense-Controller im Look des Spiels kann auch separat erworben werden.

Er ergänzt: „Unsere Inspiration für dieses Design kam direkt von einem der Kernaspekte des Spiels: einem starken Fokus auf die Erkundung. Dazu gehören die handgezeichneten Symbole, die Atsu auf ihrer Karte markiert, ein Kintsugi-ähnlicher Effekt, der von ihrer Geistermaske übernommen wurde, und Pinselstriche, die an ihre Sumi-e-Gemälde erinnern.“

Für Besitzer einer bereits vorhandenen PS5 sind zudem spezielle Konsolencover geplant. Diese „Ghost of Yōtei Gold Limited Edition-Cover“ erscheinen für PS5 (Slim) und PS5 Pro sowohl über direct.playstation.com als auch in begrenzter Stückzahl bei ausgewählten Händlern.

Die Limited Edition-Konsolen zu „Ghost of Yōtei“ sowie das Zubehör sollen weltweit ab dem 2. Oktober 2025 erhältlich sein. Angaben zu Vorbestellungen möchte Sony zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben. “Ghost of Yōtei” selbst wird ausschließlich für die PS5 veröffentlicht, später voraussichtlich aber auch für den PC.

