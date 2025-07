Ghost of Yotei: Schon jetzt in Ezo abtauchen – Zwei atmosphärische Musikstücke verfügbar

Bis „Ghost of Yotei“ Anfang Oktober für die PS5 erscheint, dauert es noch ein wenig. Allerdings ist es schon jetzt möglich, in das Ezo des 17. Jahrhunderts abzutauchen - zumindest musikalisch. Zwei Stücke des Soundtracks stehen nämlich ab sofort auf den Musik-Streaming-Diensten bereit.

Am gestrigen Abend gewährten Sony und Entwickler Sucker Punch erstmals einen ausführlichen Einblick in „Ghost of Yotei“ gewährt und Rahmen einer speziellen State of Play, die sich ausschließlich dem kommenden Open-World-Abenteuer widmete, fast 20 Minuten an Gameplay-Szenen präsentiert und unter anderem Aspekte wie die Erkundung und Kampfsystem näher beleuchtet.

Aufgrund des umfangreichen und vor allem vielversprechenden Vorgeschmacks dürfte die Vorfreude auf „Ghost of Yotei“ nicht gerade weniger geworden sein. Bis zum Release Anfang Oktober ist jedoch noch etwas Geduld gefragt. Um die Wartezeit etwas angenehmer zu gestalten und schon jetzt in die Welt des Action-Adventures abzutauchen – zumindest musikalisch – haben die Verantwortlichen bereits im Vorfeld zwei Stücke aus dem Soundtrack zur Verfügung gestellt.

Atsu’s Theme und The Yotei Six: Erste Einblicke in den Soundtrack

Die Musik von „Ghost of Yotei“ wurde auch während der gestrigen Präsentation thematisiert. Demnach wird sich der japanische Komponist Toma Otowa für die musikalische Untermalung von Atsus Abenteuer verantwortlich zeichnen. Otawa wirkte bereits an Hollywood-Blockbustern wie „Thor: Tag der Entscheidung“ mit, steuerte aber auch schon Stücke zu bekannten Videospielen wie etwa „Ratchet & Clank: Rift Apart“ oder „Resident Evil 5“ bei.

Für „Ghost of Yotei“ kombiniert der Komponist östliche Instrumente, wie beispielsweise die Shamisen – die Atsu während ihrer Rast am eigenen Lager auch selbst spielen kann – mit westlichen Einflüssen, um für die passende Atmosphäre zu sorgen. Und zwei der Tracks kann schon jetzt auf den gängigen Streaming-Diensten gelauscht werden.

Dabei handelt es sich zum einen um „Atsu’s Theme“, das musikalische Leitmotiv der neuen Protagonistin. Zum anderen ist es „The Yotei Six“, das Gegenstück zur Schurkenbande, an der sich Atsu für den Mord an ihrer Familie rächen will. Die beiden Musikstücke sind via Apple Music, Spotify, Amazon Music und Deezer verfügbar.

Limitierte PS5-Konsolen und -Controller im Ghost of Yotei-Design angekündigt

Wer „Ghost of Yotei“ im Oktober besonders stilecht spielen möchte, kann sich außerdem eine limitierte PS5 mit einem passenden Design sichern – inklusive dazugehörigem DualSense-Controller. Die Konsole wurde ebenfalls im Zuge der State of Play angekündigt und wird in zwei Varianten erhältlich sein: Gold und Schwarz. Zudem enthalten beide Bundles eine digitale Kopie der Standard Edition von „Ghost of Yotei“.

„Der hoch aufragende Berg Yōtei bildet das Zentrum des Konsolendesigns und rundet das Ganze ab, während Atsu auf dem DualSense-Controller im Rampenlicht steht. Jedes dieser Elemente wurde sorgfältig in das Design von Konsole und Controller integriert“, erläuterte Creative Director Jason Connell von Sucker Punch.

Der DualSense-Controller im „Ghost of Yotei“-Design wird zudem auch separat erhältlich sein. Und für alle, die bereits im Besitz einer PS5 sind, ist auch ein spezielles Konsolencover geplant. Die Bundles und auch das Zubehör werden ab dem 2. Oktober 2025 erhältlich sein – sowohl bei ausgewählten Händlern als auch über den PlayStation Direct Store. Details zu Preisen und der Vorbestellung sollen zu einen späteren Zeitpunkt folgen.

„Ghost of Yotei“ wird schließlich ebenfalls am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5 erscheinen. Vorbestellungen sind in diesem Fall bereits möglich: Neben der Standard Edition ist auch eine digitale Deluxe Edition verfügbar, während Sammler zur 250 Euro teuren Collector’s Edition greifen können.

