GTA 4: Für PS4 und PS5? Wackeliger Hinweis auf Portierung sorgt für Spekulationen

Während die ganze Welt auf den Launch von „GTA 6“ wartet, könnte ein anderes Spiel der Reihe erneut in den Handel kommen. Die Rede ist von „GTA 4“, das ursprünglich für PlayStation 3, Xbox 360 und PC veröffentlicht wurde. Und sofern der jüngste Hinweis nicht in die Irre führt, könnte der Klassiker weitere Plattformen erreichen.

Support-Seite führt GTA 4 für PS4

Auf der offiziellen Support-Website von Rockstar Games wurde plötzlich die PS4 als Plattform für “GTA 4” gelistet. Bisher erschien das Spiel ausschließlich für die oben genannten Plattformen, was Fans aufhorchen ließ. Aktuell ist der Hinweis nicht mehr zu finden, allerdings vergisst das Netz nicht so schnell.

Die Entdeckung machte unter anderem auf Reddit die Runde, wo ein Screenshot geteilt wurde. Erwähnt wurden auf der Support-Seite neben der PS4 auch die Xbox Series X/S. Die PS5 wurde nicht genannt, was eher auf einen Fehler oder frühe Vorbereitungen schließen lässt.

Ähnliche Plattform-Hinweise gab es bereits bei „Red Dead Redemption“, das später tatsächlich in einer neuen Version erschien. Offizielle Aussagen von Rockstar Games zu „GTA 4“ auf moderner Hardware stehen bislang aus.

Berichten zufolge wurden bei anderen Titeln wie „Red Dead Redemption 1 und 2“ oder „Max Payne 3“ bislang keine neuen Plattformen gelistet, was die Spekulationen im Fall von „GTA 4“ zusätzlich anheizt.

Leak deutet auf längere Entwicklung hin

Schon vor Monaten sorgte eine Aussage des bekannten GTA-Insiders Tez2 für einschlägigen Gesprächsstoff. Er behauptete, Rockstar arbeite bereits seit einem Jahr an einer Current-Gen-Portierung von „GTA 4“. Diese könnte demnach noch in diesem Jahr erscheinen. Im Zuge der Arbeiten sei laut Tez2 auch das Fanprojekt LCPP-Mod eingestellt worden, das in Verbindung mit dem Spiel stand.

Der Leaker berichtet außerdem von möglichen Plänen für „Max Payne 3“. Nach einem Release von „GTA 4“ könnte Rockstar auch diesen Titel neu auflegen, möglicherweise als Teil einer Sammlung oder in einer Definitive Edition. Konkrete Details oder ein Veröffentlichungszeitraum sind bislang jedoch nicht bekannt.

Im kommenden Monat findet die nächste Investorenkonferenz von Take-Two statt, bei der möglicherweise neue Informationen veröffentlicht werden. Allerdings sind hier die Blicke eher auf „GTA 6“ gerichtet. Eine an die aktuelle Generation angepasste Version von „GTA 4“ könnte als Bonus allerdings die Vorbestellungen ankurbeln, nicht dass der kommende Rockstar-Blockbuster das nötig hätte.

Unabhängig davon, ob das heutige Gerücht ins Schwarze trifft: Würdet ihr euch noch einmal durch die Welt von „GTA 4“ wühlen, sollte es wirklich irgendwann einen Current-Gen-Port geben?

