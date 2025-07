Halo CE-Remake: Offenbar ohne Multiplayer, aber wie steht es um Halo auf der PS5?

„Halo“ könnte noch einmal wiederbelebt werden. Und zwar als Remake. Während Gerüchte zur Rückkehr des Klassikers seit Monaten die Runde machen, möchten Leaker ein bestimmtes Detail erfahren haben.

So wird berichten, dass das vermutete Remake von „Halo: Combat Evolved“ ausschließlich eine überarbeitete Kampagne beinhalten soll. Demnach sei aktuell kein Multiplayer-Modus in Arbeit. Beispielsweise erklärte Rebs Gaming (via DualShockers), er habe von seinen Quellen nichts über einen in Entwicklung befindlichen Multiplayer-Modus im Zusammenhang mit diesem Remake gehört.

Der Insider führt an, dass das Remake eher als Hommage an das ursprüngliche Einzelspieler-Erlebnis von 2001 gedacht sein könnte.

Gerüchte um PS5-Release von Halo

Eine PS5-Version von „Halo: Combat Evolved“ erwähnte der Leaker nicht. Und offen ist ohnehin die Frage, ob oder wann die „Halo“-Reihe die PS5 erreicht. Zumindest beim zuletzt veröffentlichten Titel scheint noch nichts in trockenen Tüchern zu sein. Eine Portierung von „Halo Infinite“ auf die PS5, über die zuvor spekuliert wurde, sei laut Rebs Gaming momentan kein Thema. Seine Quellen hätten keinerlei Hinweise auf entsprechende Pläne gefunden.

Allerdings ist es durchaus denkbar, dass Microsoft etwas vorsichtiger agiert und wie schon bei vorherigen PS5-Ports für eine eher überraschende Ankündigung sorgt. Dem Vernehmen nach könnte zumindest die „Halo: The Master Chief Collection“ früher oder später den Weg von „Forza“ oder „Gears of War“ gehen und PlayStation-Spieler bereichern.

Entwicklung soll bereits weit fortgeschritten sein

Zurück zu „Halo: Combat Evolved“: Wie aus weiteren mutmaßlichen Informationen hervorgeht, startete die Vorproduktion des Projekts bereits im Januar 2024. Mittlerweile soll sich das Remake in der Vollproduktion befinden. Mögliche Hinweise darauf lieferte auch eine Reihe von Neueinstellungen bei den Halo Studios, ehemals bekannt als 343 Industries. Diese hatten im vergangenen Jahr bestätigt, ihre Teams personell auszubauen, sobald einzelne Projekte weiter voranschreiten.

Parallel zum möglichen Remake arbeitet ein weiteres Entwicklerteam offenbar an einem separaten Multiplayer-Projekt unter dem Codenamen „Project Ekur“. Während zunächst ein Battle-Royale-Modus im Gespräch war, halten es einige Quellen inzwischen für möglich, dass es sich stattdessen um einen Extraction-Shooter oder Hero-Shooter handeln könnte. Offizielle Details gibt es bislang nicht.

Eine Veröffentlichung des vermuteten „Halo: Combat Evolved“-Remakes ist bisher weder bestätigt noch datiert. Konkretere Informationen könnten im Oktober folgen. Dann wollen die Halo Studios bei den Halo World Championships in Seattle neue Details zur Zukunft der Franchise bekanntgeben.

