Monster Hunter Wilds: Capcom reagiert auf Fan-Kritik und nimmt gewünschte Veränderung vor

Ende Februar legte „Monster Hunter Wilds“ einen beeindruckenden Start hin und stellte für Capcom sogar einen neuen Rekord auf: Innerhalb von nur drei Tagen konnte sich das Action-Rollenspiel bereits mehr als acht Millionen Mal verkaufen – so schnell wie noch kein anderer Titel des japanischen Unternehmens zuvor.

Doch zuletzt liefen „Monster Hunter Wilds“ die Spieler davon. Umfangreiche Aktualisierungen wie das im vergangenen Monat veröffentlichte Titel-Update 2 konnten zwar kurzzeitig für einen Schub sorgen, doch auf Steam wurde zwischenzeitlich ein Rückgang von 98 Prozent gegenüber dem Höchststand verbucht. Dazu kommen die überwiegend negativen Bewertungen.

Neben der schlechten Performance auf dem PC mangelt es der Community vor allem an Inhalten und Herausforderungen im Endgame. Doch Capcom gelobt Besserung, nahm sich der Kritik der Fans an und kündigte jetzt eine erste Maßnahme an.

Kampfgehärtete Monster kommen dauerhaft ins Spiel

Wie die Entwickler jetzt über den offiziellen X-Account von „Monster Hunter“ bekannt gegeben haben, wird man für „Wilds“ eine der gewünschten Veränderungen umsetzen: die kampfgehärteten (im Englischen „Arch-Tempered“) Varianten der Monster werden zukünftig permanent im Spiel verfügbar und nicht mehr an Event-Quests gebunden sein, sodass die Jagd auf die besonders herausfordernden Kreaturen jederzeit eröffnet werden kann.

„Als Reaktion auf die Anfragen bezüglich der kampfgehärteten Monster und ihrer zeitlich begrenzten Verfügbarkeit planen wir zukünftige Verbesserungen“, heißt es seitens der Entwickler. Den Anfang machen der kampfgehärtete Rey Dau und Uth Duna, die dauerhaft zur Jagd freigegeben werden:

Kampfgehärteter Rey Dau kehrt am 23. Juli mit dem Fest der Eintracht: Flammenfest zurück und ist ab diesem Datum dauerhaft verfügbar. Die Event-Quest, die jetzt verfügbar ist, endet am 16. Juli.

Kampfgehärteter Uth Duna wird ab dem 23. Juli dauerhaft verfügbar sein, eine Woche früher als ursprünglich geplant.

Darüber hinaus erwägt Capcom, „die Event-Quests für kommende kampfgehärtete Monster und andere Event-Quests ebenfalls dauerhaft verfügbar zu machen“. Entsprechende Details zu Inhalt und Umsetzung sollen bekannt gegeben werden, sobald die „Details dieser Verbesserungen finalisiert“ wurden.

„Das Team ist bestrebt, auf euer Feedback zu hören und weitere Verbesserungen an Monster Hunter Wilds vorzunehmen. Vielen Dank für eure Unterstützung!“, so die Entwickler weiter.

Neben den geplanten Verbesserungen wird am 23. Juli auch das Flammenfest starten, das bis zum 20. August gefeiert wird und unter anderem exklusive Inhalte und Belohnungen verspricht. Spieler können sich auf einzigartige Ausrüstung und Gegenstände, kosmetische Belohnungen, exklusive Mahlzeiten und auf neue Gesten, Lagerdekorationen sowie Jägerprofil-Hintergründe freuen. Auch thematische Minispiele sind – ähnlich wie beim Blütentanz im Frühling – zu erwarten.

Im September steht außerdem das nächste große Titel-Update für „Monster Hunter Wilds“ bevor. Capcom plant die Veröffentlichung der kostenlosen und umfangreichen Aktualisierung für Ende September, ein konkretes Datum steht bislang noch nicht fest. Auch zu den Inhalten liegen noch keine Details vor. Fest steht bislang nur, dass neue Monster ihren Weg ins Spiel finden werden. Zudem wird ein weiteres Fest der Eintracht – womöglich mit passender Herbstthematik – veranstaltet.

