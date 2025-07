Nach Clair Obscur Expedition 33: Publishing Director von Baldur’s Gate 3 wittert Goldgrube in rundenbasiertem Final Fantasy

Während die „Final Fantasy“-Reihe von Square Enix zuletzt mit enttäuschenden Verkaufszahlen zu kämpfen hatte und sowohl „Final Fantasy 16“ als auch „Final Fantasy 7: Rebirth“ hinter den Erwartungen zurückblieben, lieferte das französische Indie-Studio Sandfall Interactive mit „Clair Obscur: Expedition 33“ einen der größten Überraschungshits des Jahres ab.

Haben sich die Japaner etwa mit der verstärkten Ausrichtung auf Action-Kampfsysteme für ihre einst Genre-prägende, rundenbasierte JRPG-Marke verzockt? Schon Anfang Mai sah Analyst Rhys Elliott im Erfolg von „Clair Obscur: Expedition 33“ einen deutlichen Weckruf für Square Enix.

Und nun meldete sich auch Michael Douse, seines Zeichens Publishing Director des erfolgreichen „Baldur’s Gate 3“, zu Wort und erklärte, dass es seiner Ansicht nach ein großes Publikum für ein „Final Fantasy“ mit einem rundenbasierten Kampfsystem geben würde.

Rundenbasiertes Final Fantasy könnte Millionen verkaufen

In einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (via GamesRadar) schrieb er kürzlich: „Ich habe in letzter Zeit viel das ursprüngliche Final Fantasy gespielt, und hört mal, ich versuche niemandem vorzuschreiben, was er mögen oder nicht mögen soll, aber es gibt eindeutig ein Publikum und den Wunsch nach einer traditionelleren FF-Erfahrung.“

Douse ist sogar der festen Überzeugung, dass sich ein neues „Final Fantasy“ mit einem rundenbasierten Kampfsystem „mindestens zehn Millionen“ Mal verkaufen würde. „Weniger teuer mit höherem Verkaufspotenzial“, ergänzte er.

Dann führte er aus: „Ich denke, ein rundenbasiertes Final Fantasy mit einem Metascore von wirklich 90, einer exzellenten Originalgeschichte und tollen Charakteren, könnte 9 bis 15 Millionen Verkäufe erzielen. Man kann das Kampfsystem dynamischer gestalten (wie es ja schon gemacht wurde). Das Verlangen zu entwickeln muss jedoch bei den Entwicklern selbst liegen.“

Seiner Ansicht nach solle aber nicht jedes „Final Fantasy“ rundenbasiert sein. „Bitte stecht mich nicht. Ich sage nur, wenn man viel Geld verdienen und das Kernherz der Franchise zurückbringen will, ist jetzt ein guter Zeitpunkt dafür“, so Douse weiter, der außerdem „Clair Obscur: Expedition 33“ als ein „perfektes Beispiel dafür, wie ein Spiel in diesem Genre Verkaufsprognosen trotzen kann“, hervorhebt.

Square Enix sieht in rundenbasierten RPGs „Ursprung und Zukunft“

Ob Square Enix mit der „Final Fantasy“-Reihe in Zukunft tatsächlich zu einem traditionellen und rundenbasierten Kampfsystem zurückkehren wird, bleibt jedoch abzuwarten. Doch allzu schlecht scheinen die Chance nicht zu stehen: Ende Juni forderte bereits einer der Investoren auf der Aktionärsversammlung des japanischen Unternehmens, zukünftig wieder verstärkt auf rundenbasierte Kampfsysteme zu setzen.

Die Führungsriege von Square Enix erklärte daraufhin, dass der Erfolg von „Clair Obscur: Expedition 33“ keinesfalls spurlos an ihnen vorbeigegangen ist, während man diese Art von Spielen gleichzeitig auch als „Ursprung“ von Square Enix ansehe. Deshalb möchte man rundenbasierte RPGs auch weiterhin wertschätzen und in Zukunft veröffentlichten.

Ob „Final Fantasy 17“ mit rundenbasierten Kämpfen aufwarten wird, lässt sich allerdings noch nicht sagen. Erst am vergangenen Wochenende erklärte Naoki Yoshida, Produzent von „Final Fantasy 16“, dass es eine komplexe Entscheidung sei. Außerdem erklärte er, dass er „nicht unbedingt“ am nächsten Spiel beteiligt sein wird, führte jedoch an, dass „zukünftige Direktoren oder Produzenten frei in ihren Entscheidungen sein sollen“.

