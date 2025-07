Naughty Dog: Lässt sich nach 40 Jahren mit Füßen treten – Skateboard-Decks mit Kultmotiven angekündigt

Zum 40. Jubiläum bringt Naughty Dog gemeinsam mit Dark Horse limitierte Skateboards heraus. Die Decks zeigen ikonische Designs aus „The Last of Us" und das klassische Firmenlogo. Vorbestellungen laufen bis Mitte August.

Skateboards als Sammlerstücke sind längst keine Seltenheit mehr. Und wenn ein Studio wie Naughty Dog ein rundes Jubiläum feiert, kommen besondere Exemplare hinzu.

Dark Horse Direct und Naughty Dog haben zwei neue Skateboard-Decks vorgestellt, die zum 40-jährigen Bestehen des Studios erscheinen. Die limitierte Serie umfasst das „Naughty Dog 40th Anniversary: Classic Logo Skate Deck“ sowie das „Naughty Dog 40th Anniversary: The Last of Us Skate Deck“.

Beide Modelle richten sich sowohl an Skater als auch an Sammler. Das Deck mit dem klassischen Logo zeigt das bekannte Naughty-Dog-Emblem in holografischer Folie, die laut Hersteller für einen „auffälligen Look“ sorgt. Das Motiv verweist auf die Geschichte des Studios, das einst mit Titeln wie „Rings of Power“ für Sega Genesis begann und später Serien wie „Uncharted“ und „The Last of Us“ etablierte.

Das zweite Board präsentiert exklusive Grafiken zu „The Last of Us“. Das Artwork verbindet die Symbolik der Fireflies-Fraktion mit Darstellungen der Ausbreitung des Cordyceps-Pilzes.

Material, Maße und Vorbestellung

Die Boards bestehen jeweils aus sieben Lagen nordamerikanischem Ahornholz. Das Artwork wird in Vollfarbe per Thermotransfer auf die Unterseite aufgebracht, während die Oberseite in Naturholzoptik bleibt. Jedes Deck misst 81 cm in der Länge und 21 cm in der Breite und besitzt eine steile, konkave Form.

Die Eckdaten in der Zusammenfassung:

Material: 7 Lagen amerikanischer Ahorn

7 Lagen amerikanischer Ahorn Größe: 81 cm x 21 cm

81 cm x 21 cm Druck: Thermotransfer, vollfarbig

Thermotransfer, vollfarbig Designs: Naughty Dog-Logo (holografisch), „The Last of Us“-Motiv

Naughty Dog-Logo (holografisch), „The Last of Us“-Motiv Preis: rund 70,00 Euro pro Deck

rund 70,00 Euro pro Deck Verfügbarkeit: Vorbestellung bis 16. August 2025

Vorbestellung bis 16. August 2025 Auslieferung: Geplant für September 2025

Präsentation auf der Comic-Con

Für alle, die sich zufällig in den USA aufhalten: Dark Horse wird die Skate-Decks bereits vorab auf der San Diego Comic-Con 2025 am Stand Nr. 2615 ausstellen. Vorbestellungen sind sowohl bei Dark Horse Direct als auch über verschiedene (vermutlich nordamerikanische) Händler möglich.

Wie bereits erwähnt, sollen die limitierten Skateboards nicht nur als Sportgeräte dienen, sondern auch als Sammlerstücke für Fans, die Naughty Dog seit vier Jahrzehnten begleiten. Selbst wer sich nicht sämtliche Knochen brechen möchte, könnte hier also fündig werden. Was haltet ihr von den Designs? Landen sie bei euch… wo auch immer?

Naughty Dog arbeitet aktuell an zwei großen Projekten: Zum einen entwickeln das Sony-Studio „Intergalactic: The Heretic Prophet“, ein neues Sci-Fi-Action-Adventure exklusiv für die PS5, in dem Spieler die Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun auf dem Planeten Sempiria steuern. Parallel entsteht ein weiteres, noch unbenanntes AAA-Spiel, über dessen Inhalt ist wenig bekannt.

