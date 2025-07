PS5 & PS4:  Was spielt ihr am Wochenende? Das solltet ihr nicht verpassen

Wer am Wochenende schön auf der Couch lümmeln und anderen beim Zocken zugucken möchte, kann der 2025-Version von Summer Games Done Quick beiwohnen. Schon die ganze Woche sammeln Speedrunner mit ihrem Können Geld für den guten Zweck. Das Event läuft noch bis Sonntag 24 Stunden live auf Twitch. Die einzelnen Runs werden jedoch in regelmäßigen Abständen auch auf Youtube hochgeladen.

Zwei Mal im Jahr findet das Speedrunning-Event Games Done Quick statt. Bei der Winter-Ausgabe wird Geld für die Prevent Cancer Foundation gesammelt. Bei dem nun stattfindenden Sommer-Marathon geht die zusammengekommene Summe an Ärzte ohne Grenzen.

Schon in der letzten Woche ist im PlayStation Store eine neue Preisaktion unter dem Motto „Juli-Rabatte“ gestartet. Um die 3.000 Spiele, Editionen und Erweiterungen werden dabei vergünstigt angeboten. Versprochen werden Rabatte von bis zu 95 Prozent.

Mit dabei sind unter anderem die Deluxe Edition von „Clair Obscur: Expedition 33“, „A Way Out“, „Kingdom Hearts All-In-One“ oder auch die „Persona 3 Reload Digital Premium Edition“. Alle Angebote gibt es im Shop auf der Konsole oder im Web.

Schlechte Nachrichten gab es in dieser Woche hingegen für Fans von „Subnautica 2“. Nachdem der Publisher Krafton die bisherige Führung des Entwicklers Unknown Worlds austauschte, wurde das Spiel, das eigentlich noch in diesem Jahr in den Early Access starten sollte, auf 2026 verschoben. Nun drohen die gekündigten Verantwortlichen dem Publisher Krafton mit einer Klage.

Probleme gibt es derzeit auch bei dem beliebten Survival-Spiel „Palworld“. Ein Speicherfehler treibt bei der PlayStation-5-Version des Spiels sein Unwesen. Dieser soll mit dem kürzlich veröffentlichten Update v0.6.2 zwar behoben worden sein. Betroffene Nutzer müssen ihre Speicherdaten jedoch trotzdem löschen, damit das Problem auch in Zukunft nicht mehr auftritt.

