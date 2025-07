Ready or Not: PS5 Pro, Grafik-Modi, DLC und Controller-Steuerung – Entwickler im Interview

Ready or Not:

Taktik-Shooter “Ready or Not" soll die Leistungsvorteile der PS5 Pro nutzen. Entwickler VOID Interactive verspricht zudem eine präzise Steuerung für Konsolen und ging in einem Interview auf DLC-Inhalte ein.

VOID Interactive bereitet sich auf den Konsolen-Launch von „Ready or Not“ vor. Er erfolgt in der kommenden Woche, nachdem angekündigte Schnitte im Spiel zuletzt zu Diskussionen und sogar einem Review-Bombing führten.

Unterstützt wird nicht zuletzt die leistungsfähige PS5 Pro, die im Fall von „Ready or Not“ Vorteile bei Grafik und Performance verspricht. Die rund 800 Euro teure Konsole war Thema in einem Interview, das VOID Interactive im Vorfeld des Releases mit den Redakteuren von Gamingbolt führte.

Flüssigeres und reaktionsschnelleres Gameplay dank PS5 Pro

VOID Interactive bezeichnete die PS5 Pro im Interview als „bedeutenden Fortschritt, insbesondere für ein Spiel wie Ready or Not, bei dem Realismus, Atmosphäre und Präzision für das Spielerlebnis entscheidend sind.“ Der GPU-Boost der neuen Konsole sorge nicht nur für mehr Rechenleistung, sondern ermögliche auch höhere Flexibilität sowie eine Bildqualität, „die deutlich über das hinaus [geht], was auf der Basis-PS5 möglich ist.“

Ein weiterer technischer Vorteil sei PSSR, ein KI-basiertes Upscaling-Verfahren. „Was PSSR auf der PS5 Pro betrifft, so verbessert es Ready or Not automatisch mittels KI-Upscaling. Dadurch werden schärfere, höher aufgelöste Grafiken erzielt, ohne zusätzliche Leistungskosten, was ein flüssigeres und reaktionsschnelleres Gameplay ermöglicht.“

Gerade bei einem taktischen Shooter, in dem jedes Detail zählt – vom Erkennen von Bedrohungen in schwach beleuchteten Räumen bis hin zum Handeln in brenzligen Situationen – steigere das die Immersion. Die Entwickler versprechen in diesem Zusammenhang klarere Bilder und glaubwürdigere Umgebungen.

„Insgesamt sorgen diese Fortschritte in Sonys Technologie für ein intensiveres und atmosphärischeres Spielerlebnis, ohne Einbußen bei Bildrate oder Flüssigkeit“, so VOID Interactive.

Hinsichtlich der Zielauflösungen und Framerates von „Ready or Not“ nennt das Studio für PS5 und Xbox Series X wahlweise 4K bei 30 FPS im Qualitätsmodus oder 60 FPS im Performance-Modus. Auf der Xbox Series S soll eine maximale Auflösung von 1440p erreicht werden.

Konsolenversionen und Steuerungsanpassung

Der Schritt von PC auf Konsole war für VOID Interactive eine strategische Entscheidung, zumal die PC-Version von „Ready or Not“ bereits neun Millionen Käufer gefunden hat. Aufgrund dieses Erfolgs sei man zu dem Schluss gekommen, den Titel „auch Konsolenspielern zugänglich zu machen, die sich das Spiel für ihre bevorzugte Plattform gewünscht hatten.“

Die Entwickler ergänzen: „Die PC-Version ist hervorragend positioniert, daher war die Erweiterung auf Konsolen eine leichte Entscheidung! Wir sind absolut überzeugt, dass neue Spieler genauso viel Spaß daran haben werden wie unsere PC-Community im Laufe der Jahre.“

Besonderes Augenmerk habe das Team auf die Anpassung der Steuerung gelegt. Man räumt ein, dass es „immer einen großen Unterschied“ zwischen Maus-Tastatur-Setups und Gamepads gebe, vor allem was die Präzision betrifft.

Schon vor der Konsolenportierung habe VOID Interactive an einer Gamepad-Steuerung für PC-Spieler gearbeitet, die quasi als Testumgebung diente. Diese Arbeit habe wertvolle Erkenntnisse geliefert, „wie wir nicht nur die Waffenhandhabung (Zielen über Visier, Waffenbewegung), sondern auch die Truppbefehle optimieren können.“

DLC und mögliche Plattform-Erweiterungen

Neben den technischen Dingen steht für „Ready or Not“ weiterer Content auf der Roadmap. Im Rahmen der Digital Deluxe Edition sei laut VOID Interactive ein noch nicht angekündigter DLC vorgesehen. Konsolenspieler profitieren außerdem von „zwei kostenlosen DLC-Levels im Rahmen des kostenlosen Inhaltsupdates Los Suenos Stories, das auch für PC-Spieler verfügbar sein wird.“

Darüber hinaus stellt das Studio klar, dass die Plattform-Strategie langfristig offen bleibt. Auf die Frage nach einer möglichen Umsetzung für die Nintendo Switch 2 erklärte VOID Interactive recht schwammig und ausweichend: “Wir sind immer bestrebt, die Spielerbasis für Ready or Not zu erweitern, daher ist keine Plattform ausgeschlossen.”

Der weltweite Release von „Ready or Not“ für PS5 und Xbox Series X/S ist für den 15. Juli 2025 geplant. Die Standard-Edition kostet rund 50 Euro, die Deluxe-Edition liegt bei 70 Euro und umfasst unter anderem den „Mission Pass“.

Weitere Meldungen zu Ready or Not.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren