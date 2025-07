Resident Evil Survival Unit: Offizielle Ankündigung – Strategietitel bringt Helden aus 30 Jahren zusammen

Ein neues „Resident Evil“ steht in den Startlöchern. Gemeint ist damit nicht etwa der nächste Haupttitel „Resident Evil: Requiem“, sondern ein Spiel, das bequem in die Hosentasche passt und in diesem Jahr erscheinen soll.

Im Rahmen einer 25-minütigen Präsentation haben Capcom und JOYCITY das Mobile-Spiel „Resident Evil: Survival Unit“ enthüllt. Shinji Hashimoto, Executive Producer des Titels, präsentierte umfangreiches Gameplay und sprach über die zentralen Mechaniken.

Demnach setzt das Spiel auf ein strategiebasiertes Modell mit klassischen Survival-Elementen und vereint bekannte Figuren aus Haupt- und Nebenreihen der Serie.

Ein wahrgewordener Traum?

Masachika Kawata, Produzent der „Resident-Evil“-Serie, betonte, dass man eng mit den Mobile-Entwicklern zusammenarbeitet, um die Authentizität der Spielwelt und ihrer Charaktere sicherzustellen. Er bezeichnete das Projekt als „einen wahrgewordenen Traum für Resident Evil-Fans“, da zahlreiche Charaktere und Kreaturen aus der gesamten Serie ihren Auftritt haben.

Zudem erklärte Kawata, es sei „erfrischend, Charaktere, die in der Hauptserie keine große Rolle spielten, nun in diesem Spiel im Mittelpunkt zu sehen.“

„Resident Evil: Survival Unit“ solle auch für diejenigen interessant sein, die „Resident Evil“ zwar kennen, aber weniger an derartigen Spielen interessiert sind. Das strategische Gameplay erlaubt es, Figuren gezielt einzusetzen und Kämpfe taktisch zu gestalten. Elemente wie Angriffe, Verteidigung, Upgrades und individuelle Movesets sollen dabei eine zentrale Rolle spielen.

Das Abenteuer in „Resident Evil: Survival Unit“ beginnt damit, dass der Protagonist in einem geheimnisvollen Krankenhaus erwacht, wo er zuvor von der Umbrella Corporation für Experimente missbraucht wurde. Während Spieler versuchen, die Wahrheit ans Licht zu bringen und zu entkommen, entfaltet sich die Handlung in einer Parallelwelt.

Eine Villa dient als zentrale Operationsbasis und zugleich als strategischer Rückzugsort und Schauplatz, an dem ikonische Charaktere leben und miteinander interagieren. „Erkunde das detailreich gestaltete Interieur, das von der Resident Evil-Serie inspiriert ist, und erlebe interaktive Dialoge, die deine Lieblingscharaktere lebendig werden lassen“, so Capcom.

Große Figuren-Auswahl aus 30 Jahren Resident-Evil-Historie

Die vollständige Figurenliste von „Resident Evil: Survival Unit“ ist bislang nicht bekannt. Erste Einblicke liefert jedoch die offizielle Website: Angeführt wird das Ensemble unter anderem von von Claire Redfield, Jill Valentine und Leon S. Kennedy. Darüber hinaus treten zahlreiche Nebencharaktere auf, die bislang oft nur kurze Auftritte in der Serie hatten. Laut Capcom sollen letztlich Kultfiguren aus der gesamten Serie in einer gemeinsamen Welt zusammentreffen, „um allen Resident Evil-Fans ein besonderes Erlebnis zu bieten.“

Das gezeigte Gameplay führt Spieler an bekannte Schauplätze der „Resident Evil“-Serie, die nun aus einer neuen Perspektive erlebbar werden. Spieler stellen Teams zusammen, die Seite an Seite kämpfen. Survival-Mechaniken, taktische Kämpfe und das Lösen von Rätseln bilden das Fundament von „Resident Evil: Survival Unit“. Trotz der mobilen Plattform soll das Spiel offenbar nicht als reduzierte Erfahrung wahrgenommen werden.

Die vollständige Charakterliste sowie der Termin stehen noch aus. Capcom kündigte jedoch an, in kommenden Präsentationen weitere Details zu „Resident Evil: Survival Unit“ bekanntgeben zu wollen.

In der Zwischenzeit können sich Fans der Reihe auch auf den nächsten großen Titel einstellen. Und für alle, die es kaum erwarten können: „Resident Evil: Requiem“ wird auf der Gamescom in Köln anspielbar sein. Die deutsche Spielemesse findet im kommenden August statt.

Weitere Meldungen zu Resident Evil Survival Unit.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren