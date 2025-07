Sea of Thieves: Gefragtes Feature als Teil eines neuen Abonnementmodells angekündigt

Sea of Thieves:

Das Piratenspiel “Sea of Thieves" bekommt 2026 ein maßgebliches neues Feature: kostenpflichtige Custom-Server. Außerdem arbeitet Entwickler Rare an einer neuen Strategie für saisonale Inhalte.

Die Entwickler von “Sea of Thieves” bereiten sich auf weitreichende Änderungen vor. Noch stehen viele Details aus, doch Rare hat angekündigt, zentrale Bereiche des Spiels anzugehen. Dazu gehört eine neue Server-Struktur.

Rare gab im Rahmen der neusten “Sea of Thieves Community Direct” bekannt, dass das Spiel Anfang 2026 kostenpflichtige, benutzerdefinierte Server erhalten wird. Das neue Angebot trägt den Namen “Custom Seas” und soll Teil eines Abonnementmodells werden, das zusätzliche Funktionen beinhaltet.

Server werden vielfältig anpassbar sein

Laut Entwicklerblog ermöglichen die Custom-Server von „Sea of Thieves“ eine private, anpassbare Sandbox. „Mit Schaltern, Hebeln und Befehlen zur Anpassung des Server-Erlebnisses können Abonnenten beispielsweise Gegner und Beute auf Befehl spawnen, KI-Gegner deaktivieren und sicherstellen, dass die Umgebung für alle möglichen Spielereien geeignet ist.“

Spieler von „Sea of Thieves“ sollen außerdem die Möglichkeit erhalten, die sogenannten Safer Seas zu nutzen, Server ausschließlich mit Freunden zu füllen und dort dieselben Belohnungen zu verdienen.

Rare betont, dass das Toolset auch eine Filmkamera umfassen wird. Diese soll ähnliche Möglichkeiten bieten wie die hauseigenen Tools des Videoteams, um Szenen oder Trailer innerhalb der Spielwelt zu erstellen.

Ein konkreter Preis für das Custom-Server-Abonnement liegt derzeit nicht vor. Allerdings betonen die Entwickler, die frühe Ankündigung solle „unseren Partnern und Kreativ-Communitys frühzeitig die Chance geben, ihre Pläne vorzubereiten.“

Die kostenpflichtigen Server von „Sea of Thieves“ fallen laut Rare nicht unter die üblichen saisonalen Inhalte. Stattdessen kümmere sich ein separates Team um größere Projekte außerhalb der regulären Seasons, darunter auch künftige Anpassungen am Kernfortschrittssystem, der Piratenlegende oder an Welt-Updates.

Neuer Rhythmus für Seasons

Schon zuvor gab Rare eine Neuausrichtung des saisonalen Ablaufs in „Sea of Thieves“ belannt. Statt alle Inhalte zu Beginn eines Quartals bereitzustellen, werden Neuerungen künftig über drei Monate gestaffelt erscheinen.

Der neue Ablauf sieht „in etwa“ folgende Struktur vor:

Monat 1: Einführung neuer Sandbox-Features und Worldbuilding-Elemente

Einführung neuer Sandbox-Features und Worldbuilding-Elemente Monat 2: zentrales Live-Event, angereichert mit Lore-Elementen

zentrales Live-Event, angereichert mit Lore-Elementen Monat 3: „Aufruf zum Handeln“, bei dem bestehende Sandbox-Inhalte erneut in den Fokus rücken

Weiterhin sollen außerdem Community-Wochenenden sowie Events wie Gold-&-Glory stattfinden. Laut Rare werde dieser Ansatz die Spieler gleichmäßiger durch eine Saison führen. „Wir möchten, dass sich die Spieler während einer Saison immer auf etwas Neues freuen können“, heißt es im Entwicklerblog.

Saison 17 von „Sea of Thieves“ steht bereits vor der Tür und wird sich thematisch um die neu eingeführte Schmugglerliga drehen. Rare plant unter anderem Schmugglerverstecke, neue Beutearten sowie ein Raubüberfall-Event. Für Saison 18 ist eine Erweiterung von “The Devil’s Roar” geplant, verbunden mit neuen antiken Schreinen und einem intensiveren Fokus auf das Abgesandtenspiel.

Trotz der Entlassungswelle bei Microsoft Anfang Juli betont Rare, weiter am Kern-Gameplay und der Spielstabilität zu arbeiten. Die Entwickler sehen in den geplanten Custom-Servern und weiteren Änderungen wesentliche Bausteine, um “Sea of Thieves” langfristig als kooperatives und kreatives Multiplayer-Erlebnis auszubauen.

