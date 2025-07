TES 4 Oblivion Remastered: Rollenspiel-Neuauflage könnte als physische Version erscheinen – Gerücht

Am 22. April 2025 veröffentlichte Bethesda „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Der beliebte Rollenspiel-Klassiker aus dem Jahr 2024 wurde von Entwickler Virtuos aufpoliert und bietet neben einer verbesserten Grafik auf Basis der Unreal Engine 5 auch spielerische Verbesserungen.

Zum Release war die Begeisterung groß: Nur vier Tage nach der Veröffentlichung gaben die Verantwortlich bekannt, die Marke von vier Millionen Spielern überschritten zu haben. Ein Erfolg, der vermutlich auch dem Game Pass zu verdanken ist, da das Rollenspiel seit dem ersten Tag auch kostenlos über Microsofts Abo-Dienst erhältlich ist.

Bislang ist „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ auch nur in digitaler Form erhältlich, sodass Sammler, die sich gerne eine Kopie der Neuauflage ins Regal gestellt hätten, leer ausgingen. Doch das könnte sich womöglich bald ändern.

Bethesda plant angeblich eine Disc-Variante von Oblivion Remastered

Neuesten Gerüchten zufolge soll Bethesda nämlich eine physische Version von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ vorbereiten. Das berichtet jetzt zumindest die polnische Webseite PPE (via r/GamingLeaksAndRumours). Wie einer ihrer Quellen in Erfahrung gebracht haben will, soll die offizielle Ankündigung am 1. August 2025 erfolgen, während der Release der physischen Fassungen für den 17. Oktober 2025 geplant sei.

Angeboten werden sollen die Disc-Varianten sowohl für die PS5 als auch für die Xbox-Konsolen, während preislich ein Betrag zwischen 40 und 50 Euro fällig werden soll. Weitere Informationen liegen bislang nicht vor, sodass auch abzuwarten bleibt, welche Inhalte die physische Version von „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ bieten wird – falls sich die Gerüchte als wahr herausstellen sollten.

Digital wird der modernisierte RPG-Klassiker in zwei Varianten angeboten: Die Standard Edition für 54,99 Euro umfasst neben dem Hauptspiel auch die beiden Story-Erweiterungen „Shivering Isles“ und „Knights of the Nine“ sowie alle weiteren Zusatzinhalte, darunter die berühmt-berüchtigte Pferderüstung. Und für 64,99 Euro bietet die digitale Deluxe Edition zusätzlich exklusive Waffen und Rüstungen, ein digitales Artbook und eine Soundtrack-App.

Währenddessen warten die Spieler, die bereits in Cyrodiil unterwegs sind, auf das nächste Update. PS5-Spieler mussten bereits sieben Wochen auf den ersten Patch warten, der Anfang Juni hauptsächlich Stabilitätsprobleme und Fehler behob. Trotzdem kämpft das Rollenspiel auf allen Plattformen weiterhin mit Performance-Problemen.

Abhilfe soll das kommende Update 1.2 schaffen, das Bethesda vor zwei Tagen angekündigt hat. Einen genauen Termin nannten die Verantwortlichen zwar noch nicht, enthüllten aber bereits einen umfangreichen Changelog, der deutlich macht, welche Veränderungen und Verbesserungen die nächste Aktualisierung für „The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered“ mit sich bringen wird.

„Im Update 1.2 haben wir uns auf verschiedene Fehlerbehebungen in den Bereichen Quests, Gameplay und Performance konzentriert. Zusätzlich haben wir mehrere Schadenseinstellungen hinzugefügt, mit denen ihr euer Spielerlebnis noch genauer anpassen könnt“, sagte Bethesda zur kommenden Aktualisierung.

