Anthem: Spieler stemmen sich gegen das Aus des Loot-Shooters und schlagen Alternativlösung vor

In diesem Monat kündigten Electronic Arts und BioWare an, dass die Server von Anthem Anfang 2026 vom Netz gehen. Eine Entwicklung, mit der sich der harte Kern der Community nicht abfinden möchte. In einer Petition schlagen sie den Verantwortlichen eine Alternativlösung vor.

In den vergangenen Tagen nannte der Publisher Electronic Arts weitere Titel, deren Online-Funktionen in den kommenden Monaten abgeschaltet werden.

Neben einem Ableger der beliebten Rennspielreihe „Need for Speed“ sind in diesem Jahr auch zwei Sporttitel betroffen. Darüber hinaus kündigte Electronic Arts an, dass die Server von „Anthem“ Anfang 2026 offline genommen werden. Somit wird BioWares Loot-Shooter ab dem 12. Januar 2026 nicht mehr spielbar sein.

Ein Szenario, mit dem sich der harte Kern der „Anthem“-Fans offenbar nicht abfinden möchte. Mit einer Petition versuchen sie, das endgültige Aus von „Anthem“ abzuwenden.

Spieler setzen sich für private Server ein

In der Petition, die zum Zeitpunkt dieser Meldung mehr als 800 Spieler unterzeichneten, räumt der Initiator ein, dass es sich bei „Anthem“ natürlich nicht um den erfolgreichsten BioWare-Titel handelt. Dennoch verfügt der Loot-Shooter weiterhin über eine treue Community, die „Anthem“ auch über das geplante Aus Anfang 2026 hinaus spielen möchte.

Da die Umwandlung in einen Offline-Titel technisch komplex sei und wirtschaftlich wenig sinnvoll wäre, schlagen die Spieler Electronic Arts und BioWare eine alternative Lösung vor:

„Veröffentlicht die Server-Dateien bzw. dedizierte Server-Binaries als optionalen DLC.“

„Entfernt Mikrotransaktionen, indem ihr deren Inhalte in den normalen Loot-Pool integriert, sodass alle Gegenstände durch Gameplay freischaltbar sind.“

„Die Veröffentlichung der Server-Dateien bzw. dedizierten Server-Binaries als optionaler, kostenloser DLC im Rahmen des Spiels würde es ermöglichen, die Dateien direkt mit dem Spiel zu bündeln – wodurch ein Kauf des Spiels erforderlich wäre, um Zugriff darauf zu erhalten. Gleichzeitig könnte EA das Spiel weiterhin verkaufen, ohne die Kosten für das Hosten eigener Server tragen zu müssen“, heißt es in der Petition weiter.

„Die Entfernung der Mikrotransaktionen und die Integration der entsprechenden Gegenstände in den allgemeinen Loot-Pool würde verhindern, dass Dritte ihre Server zu Geld machen. Zudem würde dies für EA den Weg des geringsten Widerstands darstellen, um das Spiel langfristig zu erhalten.“

Loot-Shooter sollte ausführlich überarbeitet werden

„Anthem“ erschien Anfang 2019 für PC, PS4 sowie Xbox One und entwickelte sich mit einem Metascore von 59 Punkten zum bislang am schlechtesten bewerteten Titel in der Geschichte von BioWare. Zunächst waren die Verantwortlichen nicht gewillt, den Titel vorschnell aufzugeben und kündigten unter dem Namen „Anthem 2.0“ eine umfangreiche Überarbeitung an.

Zu dieser sollte es allerdings nicht mehr kommen, da „Anthem 2.0“ mitten in der Entwicklung eingestellt wurde. Trotz allem blieb „Anthem“ weiterhin online und spielbar. Zumindest bis zum 12. Januar 2026.

Die Vergangenheit zeigte nämlich, dass Petitionen seitens der Spieler zwar gut gemeint sind, in der Regel jedoch keinen Einfluss auf die Entscheidungen von Entwicklern und Publishern nehmen.

