Bis zu 90 Prozent: Wochenend-Sale mit dicken Rabatten für PS-Plus-Mitglieder – 245 Angebote im Frühzugang

Sony hat im PlayStation-Store erneut eine Rabattwelle gestartet, diesmal exklusiv für Inhaber einer PS-Plus-Mitgliedschaft. Diese erhalten einen Vorabzugang auf den nächsten großen Sale, der voraussichtlich am kommenden Mittwoch startet. Wir werden in einer gesonderten Meldung darüber berichten.

245 Einträge umfasst der Vorab-Sale. Zu den Titeln gehört unter anderem „NBA 2K25“, das um 90 Prozent auf 7,99 Euro reduziert wurde. Ebenfalls deutlich günstiger ist „Battlefield 2042“ erhältlich, dessen Preis von ursprünglich 79,99 Euro auf 7,99 Euro gefallen ist, was einem Rabatt von 90 Prozent entspricht.

Hier steht bereits der Nachfolger in den Startlöchern, zu dem weitere Details zum Klassensystem enthüllt wurden:

„Mortal Kombat 1“ kostet derzeit 16,49 Euro, statt regulär 49,99 Euro. Auch „Elden Ring“ ist im Angebot und liegt nun bei 35,99 Euro. Käufer sparen im PlayStation-Store somit 45 Prozent.

Günstiger zu haben ist außerdem „Dead Space“, das von 79,99 Euro auf 15,99 Euro reduziert wurde, ein Preisnachlass von 80 Prozent. „Need For Speed Unbound“ fiel auf 11,99 Euro und liegt damit um 85 Prozent unter dem ursprünglichen Preis. „Ghostwire: Tokyo“ wurde ebenfalls stark reduziert und kostet aktuell 17,49 Euro statt 69,99 Euro, was einem Rabatt von 75 Prozent entspricht. Die „Marvel’s Midnight Suns Enhanced Edition“ liegt im Rahmen der Aktion bei 11,24 Euro, was einer Ersparnis von 85 Prozent entspricht.

Auch „Lego 2K Drive Cross-Gen“ ist im Sale vertreten. Hier fällt der Preis von 39,99 Euro auf 15,99 Euro, ein Nachlass von 60 Prozent. Wer an „Tiny Tinas Wonderlands: Chaotic Great Edition“ interessiert ist, zahlt aktuell 17,99 Euro und spart 80 Prozent.

Weitere Deals in der Übersicht

Age of Empires 2 Definitive Edition Premium Edition : 44,99 Euro (-25%)

: 44,99 Euro (-25%) Akimbot : 9,99 Euro (-50%)

: 9,99 Euro (-50%) Assassins Creed Mirage Deluxe Edition : 23,99 Euro (-60%)

: 23,99 Euro (-60%) Assassins Creed Shadows : 59,99 Euro (-25%)

: 59,99 Euro (-25%) Assassins Creed Shadows Digital Deluxe Edition : 74,99 Euro (-25%)

: 74,99 Euro (-25%) Atomic Heart : 27,99 Euro (-60%)

: 27,99 Euro (-60%) Atomic Heart Premium Edition : 43,99 Euro (-60%)

: 43,99 Euro (-60%) Banishers Ghosts of New Eden : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Battlefield 2042 : 7,99 Euro (-90%)

: 7,99 Euro (-90%) Borderlands Collection Pandoras Büchse : 37,49 Euro (-75%)

: 37,49 Euro (-75%) Dead Space : 15,99 Euro (-80%)

: 15,99 Euro (-80%) Dragon Ball Sparking Zero : 55,99 Euro (-30%)

: 55,99 Euro (-30%) Dragon Ball Sparking Zero Ultimate Edition : 83,99 Euro (-30%)

: 83,99 Euro (-30%) Dragon Quest 3 HD 2D Remake : 45,49 Euro (-35%)

: 45,49 Euro (-35%) EA Sports FC 25 : 16,79 Euro (-79%)

: 16,79 Euro (-79%) Elden Ring : 35,99 Euro (-40%)

: 35,99 Euro (-40%) Expeditions A Mudrunner Game : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) Expeditions A Mudrunner Game Supreme Edition : 47,99 Euro (-40%)

: 47,99 Euro (-40%) Forza Horizon 5 Premium Edition : 74,99 Euro (-25%)

: 74,99 Euro (-25%) Forza Horizon 5 : 52,49 Euro (-25%)

: 52,49 Euro (-25%) Ghostrunner 2 : 9,99 Euro (-75%)

: 9,99 Euro (-75%) Ghostrunner 2 Brutal Edition : 17,49 Euro (-75%)

: 17,49 Euro (-75%) Ghostwire Tokyo : 17,49 Euro (-75%)

: 17,49 Euro (-75%) Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition : 23,99 Euro (-60%)

: 23,99 Euro (-60%) Immortals of Aveum Deluxe Edition : 13,49 Euro (-85%)

: 13,49 Euro (-85%) Indiana Jones und der Große Kreis : 63,99 Euro (-20%)

: 63,99 Euro (-20%) Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai : 23,99 Euro (-60%)

: 23,99 Euro (-60%) Just Dance 2025 Edition : 29,99 Euro (-40%)

: 29,99 Euro (-40%) Just Dance 2025 Ultimate Edition : 52,49 Euro (-30%)

: 52,49 Euro (-30%) Kingdom Come Deliverance 2 : 52,49 Euro (-25%)

: 52,49 Euro (-25%) Lego 2k Drive Cross Gen : 15,99 Euro (-60%)

: 15,99 Euro (-60%) Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii Deluxe Edition : 48,74 Euro (-35%)

: 48,74 Euro (-35%) Marvels Midnight Suns Enhanced Edition : 11,24 Euro (-85%)

: 11,24 Euro (-85%) Mass Effect Legendary Edition : 10,49 Euro (-85%)

: 10,49 Euro (-85%) Metaphor Refantazio : 41,99 Euro (-40%)

: 41,99 Euro (-40%) Mortal Kombat 1 : 16,49 Euro (-67%)

: 16,49 Euro (-67%) NBA 2K25 All Star Edition : 19,99 Euro (-80%)

: 19,99 Euro (-80%) NBA 2K25 Standard Edition : 7,99 Euro (-90%)

: 7,99 Euro (-90%) Need For Speed Unbound : 11,99 Euro (-85%)

: 11,99 Euro (-85%) Need For Speed Unbound Ultimate Collection : 18,99 Euro (-80%)

: 18,99 Euro (-80%) New Tales From The Borderlands : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) NHL 25 : 23,99 Euro (-70%)

: 23,99 Euro (-70%) Nobody Wants to Die : 9,99 Euro (-60%)

: 9,99 Euro (-60%) Pga Tour 2K25 : 50,24 Euro (-33%)

: 50,24 Euro (-33%) Pga Tour 2K25 Legend Edition : 80,39 Euro (-33%)

: 80,39 Euro (-33%) Riders Republic 360 Edition : 19,99 Euro (-75%)

: 19,99 Euro (-75%) Riders Republic Skate Edition : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Romancing Saga 2 Revenge of the Seven : 41,99 Euro (-30%)

: 41,99 Euro (-30%) Romancing Saga Minstrel Song Remastered : 12,49 Euro (-50%)

: 12,49 Euro (-50%) Rugby 25 : 41,99 Euro (-30%)

: 41,99 Euro (-30%) Saga Frontier 2 Remastered : 22,49 Euro (-25%)

: 22,49 Euro (-25%) Sea of Thieves : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Sea of Thieves 2025 Premium Edition : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Silent Hill 2 : 34,99 Euro (-50%)

: 34,99 Euro (-50%) Star Wars Outlaws : 39,99 Euro (-50%)

: 39,99 Euro (-50%) Star Wars Outlaws Ultimate Edition : 69,99 Euro (-50%)

: 69,99 Euro (-50%) Synduality Echo of Ada : 19,99 Euro (-50%)

: 19,99 Euro (-50%) Synduality Echo of Ada Ultimate Edition : 49,99 Euro (-50%)

: 49,99 Euro (-50%) Tales of Kenzera Zau : 7,99 Euro (-60%)

: 7,99 Euro (-60%) Tekken 8 : 29,99 Euro (-50%)

: 29,99 Euro (-50%) Tekken 8 Season 2 Ultimate Edition : 76,99 Euro (-30%)

: 76,99 Euro (-30%) The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered : 43,99 Euro (-20%)

: 43,99 Euro (-20%) The King of Fighters 15 Ultimate Edition : 14,99 Euro (-75%)

: 14,99 Euro (-75%) Tiny Tinas Wonderlands Chaotic Great Edition : 17,99 Euro (-80%)

: 17,99 Euro (-80%) Topspin 2K25 Cross Gen Digital Edition : 14,99 Euro (-25%)

: 14,99 Euro (-25%) Topspin 2K25 Grand Slam Edition : 29,99 Euro (-25%)

: 29,99 Euro (-25%) Tribes Of Midgard Digital Deluxe : 7,49 Euro (-75%)

: 7,49 Euro (-75%) Undisputed : 35,99 Euro (-40%)

: 35,99 Euro (-40%) Unknown 9 Awakening : 12,49 Euro (-75%)

: 12,49 Euro (-75%) Visions of Mana : 41,99 Euro (-40%)

: 41,99 Euro (-40%) Warhammer 40,000 Boltgun : 8,79 Euro (-60%)

: 8,79 Euro (-60%) Welcome to Paradize Zombot Edition : 17,49 Euro (-65%)

: 17,49 Euro (-65%) WWE 2K25 Deadman Edition: 59,99 Euro (-40%)

Das war längst nicht alles: Die vollständige Übersicht über die 245 Frühzugänge exklusiv für Mitglieder von PlayStation Plus ist in der Deal-Übersicht im PlayStation-Store zusammengefasst. Auch der zuvor gestartete Sale ist weiterhin gültig, wenn auch nur noch einige Tage. Inbegriffen sind mehr als 3.000 Angebote.

Auch abseits der Angebote lohnt sich aktuell ein Blick in das PlayStation-Ökosystem. Mitglieder von PlayStation Plus werden in der kommenden Woche mit weiteren Neuzugängen bedacht, was zumindest für die Stufen Extra und Premium gilt. Ein Juli-Spiel der höheren Stufen steht bereits zur Verfügung.

