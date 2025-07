Ghost of Yotei: Erster Grafik-Vergleich mit Ghost of Tsushima offenbart die optischen Unterschiede

Nachdem Sony und Sucker Punch kürzlich einen ausführlichen Gameplay-Einblick in „Ghost of Yotei“ gewährten, steht ab sofort ein erster Grafik-Vergleich mit „Ghost of Tsushima“ bereit, der die beiden Action-Abenteuer gegenüberstellt und die optischen Unterschiede präsentiert.

In dieser Woche gewährten Sony und Entwicklerstudio Sucker Punch im Rahmen einer neuen State of Play erstmals einen detaillierten Einblick in „Ghost of Yotei“. Rund 20 Minuten lang wurden jede Menge Gameplay-Szenen aus dem kommenden Action-Abenteuer präsentiert, die unter anderem Elemente wie die Erkundung, den Kampf und die Spielwelt näher beleuchteten.

Dadurch wurde auch ein guter Eindruck der Grafik vermittelt, wodurch deutlich wurde, dass Sucker Punch für „Ghost of Yotei“ erneut auf einen stilisierten statt realistischen Look setzt. Doch wie fallen die optischen Unterschiede im Vergleich zu „Ghost of Tsushima“ aus? Ein erster Grafik-Vergleich liefert jetzt die Antwort.

Ghost of Yotei auf den ersten Blick nur dezent verbessert

Der bekannte YouTube-Kanal ElAnalistaDeBits, der sich auf technische und visuelle Vergleiche von Videospielen spezialisiert hat, stellte „Ghost of Yotei“ und „Ghost of Tsushima“ nun anhand der neuen Gameplay-Szenen erstmals gegenüber. Doch auf den ersten Blick scheinen die grafischen Unterschiede nur marginal auszufallen, während Verbesserungen lediglich im Detail sichtbar sind. Dazu zählen beispielsweise die Sichtweite, vereinzelte Texturen und natürlich auch die Charaktere.

Doch der Wow-Effekt bleibt aus: Das dürfte allerdings auch dem künstlerischen Grafikstil geschuldet sein. Zudem muss man auch „Ghost of Tsushima“ zugutehalten, dass der mittlerweile fünf Jahre alte Titel sich noch immer nicht verstecken braucht. Es ist jedoch zu erwarten, dass „Ghost of Yotei“ auf der PS5 mit einer verbesserten Performance punkten wird. Die vollständigen und detaillierten Unterschiede wird ein finaler Grafik-Vergleich nach der Veröffentlichung zeigen.

Nur „ein großer DLC?“ – Fans zeigen sich enttäuscht

Aufgrund der geringen Unterschiede zeigt sich ein Teil der Spieler jedoch enttäuscht: „Fünf Jahre Entwicklungszeit und nur geringfügige Verbesserungen bei der Grafikqualität sind verrückt“, heißt es beispielsweise in den Kommentaren. „Ehrlich gesagt sehen sie gleich aus“, wird an anderer Stelle festgehalten, ebenso heißt es: „Praktisch identisch. Sie hatten 5 Jahre Zeit und haben fast keine Verbesserungen erzielt.“ Manche einer spottet sogar: „Sie sehen gleich aus, es ist wie ein großer DLC.“

Obwohl die meisten Spieler anerkennen, dass „Ghost of Yotei“ grafisch gut aussieht, hatten sie nach der langen Entwicklungszeit einfach mehr erwartet. Ein häufig genannter Punkt in den Diskussionen ist jedoch auch die Annahme, dass man mittlerweile an einen Punkt gelangt ist, an dem „die grafischen Fortschritte immer kleiner werden“ und es zunehmend „schwierig wird, das, was wir mit der aktuellen Technologie bereits haben, zu verbessern“.

Doch auch wenn der grafische Sprung gering ausfällt, dürfte „Ghost of Yotei“ im Vergleich zum Vorgänger auf der Gameplay-Ebene punkten: Sucker Punch hat sich diverse Neuerungen und Verbesserungen einfallen lassen, darunter beispielsweise die nicht-lineare Hauptquest, ein neues Hinweis-System, erweiterte Kampfmechaniken und neue Waffen, das Kopfgeld-System und natürlich eine verbesserte Erkundung.

Erscheinen wird „Ghost of Yotei“ am 2. Oktober 2025 exklusiv für die PlayStation 5. Vorbestellungen sind bereits möglich. Neben der Standardfassung und der digital Deluxe Edition ist auch eine 250 Euro teure Collector’s Edition erhältlich. Außerdem wurde eine limitierte PS5 im „Ghost of Yotei“-Design angekündigt, die ebenfalls ab dem 2. Oktober verfügbar sein wird.

Weitere Meldungen zu Ghost of Yōtei.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren