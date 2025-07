Japan-Charts: Nintendo Switch 2 dominiert deutlich, aber kann Death Stranding 2 die PS5 beflügeln?

Die neusten Zahlen aus Japan sind da. Sie sind besonders interessant, da einerseits recht präzise Zahlen vorliegen, auch wenn es sich hierbei nur um von der Famitsu analysierte Werte für den physischen Spielemarkt handelt. Ebenso können die Hardware-Verkäufe miteinander verglichen werde. Und hier gab es in der ausgewerteten Woche mal wieder einen überdeutlichen Sieger.

Den Daten der Famitsu (via Gematsu) zufolge verkaufte sich die Switch 2 in der Woche vom 30. Juni bis 6. Juli 2025 in Japan 128.643 Mal. Zusammen mit den weiteren Modellen der Switch-Familie untermauerte Nintendos Plattform weiterhin die klare Marktführerschaft.

Die PS5-Familie kam im selben Zeitraum auf insgesamt 8.629 verkaufte Einheiten. Darin enthalten sind 5.268 Standardmodelle, 2.334 PS5 Pro und 1.027 PS5 Digital Edition. Die Xbox Series-Familie bleibt mit 461 Einheiten in Japan deutlich hinter den anderen Plattformen zurück. Von der PS4 wurden immerhin noch 21 Einheiten verkauft.

Switch 2 – 128.643 (1.530.826) Switch OLED Model – 8.249 (9.085.911) Switch Lite – 6.114 (6.604.683) PS5 – 5.268 (5.713.231) Switch – 3.349 (20.120.549) PS5 Pro – 2.334 (227.562) PS5 Digital Edition – 1.027 (978.115) Xbox Series S – 415 (338.584) Xbox Series X – 68 (320.928) Xbox Series X Digital Edition – 46 (20.988) PS4 – 21 (7.929.722)

Death Stranding 2 bleibt unter Spitzenwerten

Unter den meistverkauften Spielen (physischer Absatz) führt „Mario Kart World“ die Liste mit 114.106 verkauften Einheiten an und steht insgesamt bereits bei 1.299.219 Verkäufen. Dahinter folgt „Tamagotchi Plaza“ mit 24.173 Verkäufen. „Death Stranding 2: On the Beach“ landet in seiner Verkaufswoche mit 11.471 verkauften physischen Exemplaren auf Platz drei. Insgesamt kommt das Spiel damit auf immerhin 83.435 verkaufte Einheiten in Japan.

„Mario Kart 8 Deluxe“ lag in den sieben Tagen bei 7.441 Verkäufen, gefolgt von „Super Mario Party Jamboree“ mit 6.307 Verkäufen. Titel wie „Animal Crossing: New Horizons“ und „Minecraft“ bleiben ebenfalls unter den Top 10.

Mit 27 Platzierungen dominiert Nintendo letztlich deutlich in den Top 30:

Switch 2 (SW2): 7 Titel

Switch (NSW): 20 Titel

PlayStation 5 (PS5): 3 Titel

Die gesamte Übersicht:

[SW2] Mario Kart World – 114.106 (1.299.219) [NSW] Tamagotchi Plaza – 24.173 (126.462) [PS5] Death Stranding 2: On the Beach – 11.471 (83.435) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 7.441 (6.366.260) [NSW] Super Mario Party Jamboree – 6.307 (1.338.302) [SW2] Tamagotchi Plaza – 6.204 (32.600) [NSW] Animal Crossing: New Horizons – 5.915 (8.160.492) [NSW] Minecraft – 5.480 (3.928.867) [NSW] FANTASY LIFE i: The Girl Who Steals Time – 5.154 (141.175) [NSW] Rune Factory: Guardians of Azuma – 3.876 (68.666) [SW2] Yakuza 0 Director’s Cut – 3.369 (19.470) [SW2] Rune Factory: Guardians of Azuma – 3.005 (20.735) [NSW] ToHeart – 2.701 (20.777) [NSW] RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – 2.662 (27.750) [NSW] Pokemon Scarlet / Pokemon Violet – 2.538 (5.577.051) [SW2] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition – 2.406 (26.462) [NSW] Nintendo Switch Sports – 2.368 (1.608.725) [SW2] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition – 2.106 (23.973) [PS5] Elden Ring Nightreign – 2.098 (68.688) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 2.068 (5.772.958) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics – 1.556 (1.416.506) [NSW] Splatoon 3 – 1.538 (4.452.354) [SW2] Nintendo Switch 2 Welcome Tour (Download Card) – 1.224 (8.784) [NSW] The Battle Cats: Unite! – 1.202 (347.082) [NSW] Castlevania Anniversary Collection – 1.197 (14.114) [NSW] Super Mario Bros. Wonder – 1.063 (275.840) [NSW] The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 1.169 (2.390.435) [PS5] RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army – 1.129 (22.697) [NSW] Kirby and the Forgotten Land – 1.102 (1.210.624) [NSW] Donkey Kong Country Returns HD – 1.063 (275.840)

Falls euch die deutschen Charts interessieren:

Anzumerken ist, dass der japanische Markt nicht mit den Verkäufen auf anderen Märkten gleichzusetzen ist. Nintendo dominiert dort seit Jahren, während sich PlayStation immerhin wacker schlägt und die Xbox-Konsolen keine nennenswerte Rolle spielen. Auch in den kommenden Jahren, vor allem mit der erneuten Dominanz der Switch 2, dürfte sich daran nichts ändern.

