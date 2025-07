Jurassic World Evolution 3: So funktioniert die neue Dino-Zucht – Frontier liefert Details und zeigt Gameplay

Mit „Jurassic World Evolution 3" erweitert Frontier Developments das Dinosaurier-Management um genetische Zuchtprogramme. Neue Nest-Mechaniken und über 80 Arten bringen vielfältige Optionen in die Aufbaustrategie-Reihe.

„Jurassic World Evolution 3“ integriert erstmals detaillierte Zuchtmechaniken. Spieler können in speziellen Nester-Bereichen die natürliche Fortpflanzung von Dinosauriern beobachten und steuern. Grundlage sind dabei die Synthese männlicher Tiere und die Auswahl passender Weibchen, die je nach Art unterschiedliche Anforderungen an Umgebung, Nistplätze und soziale Strukturen stellen.

Dabei zeigt sich die Vererbung von Merkmalen über mehrere Generationen. Farbvarianten, Verhaltensweisen oder körperliche Unterschiede können sich verfestigen oder vorübergehend verschwinden, bevor sie später wieder auftreten. Letztlich ist bei über 75 (von über 80) Arten die Zucht über Generationen möglich.

Nester sollten nicht wahllos platziert werden

Die Platzierung von Nestern erfordert in „Jurassic World Evolution 3“ strategisches Denken: Sie dürfen weder zu nah an Besucherbereichen noch an anderen Dinosauriern liegen, um Stress oder Konflikte im Park zu vermeiden.

„Wir haben verschiedene Nester entwickelt, die für Land-, Wasser- und Flugsaurier geeignet sind“, so Frontier im Wortlaut. „Beim Platzieren eines Nestes ist es wichtig, die jeweilige Art sowie spezielle Anforderungen zu berücksichtigen, zum Beispiel, dass das Nest nicht in der Nähe von Besuchern oder anderen Dinosauriern liegt.“

Weitere Details zum Zuchtprogramm liefert das folgende Video, das zum Wochenende von Frontier Developments veröffentlicht wurde:

Erweiterungen im Parkbau und Management

Parallel zu den neuen Zuchtprogrammen erweitert „Jurassic World Evolution 3“ den kreativen Bau von Parks. Spieler greifen auf verbesserte Terrainbearbeitung und modulare Landschaftsgestaltung zurück. Steile Hänge, spezielle Habitate und neue Gehegeformen ermöglichen laut Entwickler präzisere Anpassungen an die Bedürfnisse verschiedener Dinosaurierarten.

Zu den neuen Attraktionen zählen Ballontouren sowie Begegnungszonen, in denen Besucher ausgewählte Dinosaurier aus nächster Nähe betrachten können. Außerdem bietet der Frontier Workshop plattformübergreifende Optionen, um Parks, Gebäude oder Gehege zu erstellen, zu teilen oder herunterzuladen.

Ein Dinosaurier müsste man sein. Die Terrains in „Jurassic World Evolution 3″ machen mitunter einen idyllischen Eindruck.

Kampagne und Release

Neben dem Sandbox-Modus enthält „Jurassic World Evolution 3“ eine Einzelspielerkampagne. Diese führt auf eine globale Karte mit bekannten und neuen Schauplätzen, darunter Montana und Japan. Charaktere aus dem Jurassic-Franchise begleiten die Handlung, unter anderem Dr. Ian Malcolm, gesprochen von Jeff Goldblum in der Originalversion.

Die Kampagne ist nicht-linear aufgebaut. Entscheidungen der Spieler betreffen das Gleichgewicht zwischen dem Schutz der Dinosaurier und wirtschaftlichen Interessen des Parks.

Die Veröffentlichung von „Jurassic World Evolution 3“ ist für den 21. Oktober 2025 geplant. Vorbestellungen sind bereits möglich. Der Titel wird für die PS5 Pro optimiert.

