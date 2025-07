Lords of the Fallen: Spielerzahlen erreichen nächsten Meilenstein – trotz Verlustgeschäft

Lords of the Fallen:

Zuletzt erklärte CI Games das „Lords of the Fallen“ noch immer ein Verlustgeschäft sei und die Entwicklungskosten noch nicht wieder eingespielt wurden. Jetzt konnten die Spielerzahlen des Action-Rollenspiels den nächsten Meilenstein erreichen.

Nachdem „Lords of the Fallen“ im Oktober 2023 veröffentlicht wurde, unterstützte Entwickler HexWorks das Action-Rollenspiel fleißig mit neuen Inhalten. Im vergangenen April markierte das umfangreiche Update 2.0 jedoch die finale Aktualisierung, die die endgültige Version des düsteren Abenteuers markiert.

Spieler durften sich unter anderem über ein verbessertes Kampfsystem, geteilten Fortschritt im Koop-Modus und einen Freunde-Pass freuen, der es einem weiteren Spieler ermöglicht, am Abenteuer teilzunehmen, ohne das Spiel selbst besitzen zu müssen. Und offenbar führten die Verbesserungen zu einem Popularitätsschub, der „Lords of the Fallen“ half, einen neuen Meilenstein bei den Spielerzahlen zu erreichen.

Lords of the Fallen erreicht 5,5 Millionen Spieler

Wie die Verantwortlichen jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben haben, konnte „Lords of the Fallen“ kürzlich die Marke von 5,5 Millionen Spieler überschreiten. „Mournstead brennt heller denn je, mit über 5,5 Millionen Lampenträgern weltweit“, heißt es dort.

„Eure unerschütterliche Loyalität, euer Feedback und eure Leidenschaft haben Lords of the Fallen zu dem gemacht, was es heute ist … und zum spannenden Kapitel, das als Nächstes kommt. Im Licht wandeln wir!“

Doch trotz der stetig gestiegenen Spielerzahlen konnte „Lords of the Fallen“ die Entwicklungskosten bislang nicht wieder einspielen. Dass es sich für Publisher CI Games nach wie vor um ein Verlustgeschäft handelt, räumte CEO Marek Tyminski erst Ende April ein. Dennoch zeigte er sich optimistisch und rechnet damit, die Gewinnzone noch zu erreichen. Mit der neuen Marke von 5,5 Millionen Spieler dürfte man diesem Ziel wohl einen Schritt näher gekommen sein.

Lords of the Fallen 2 soll 2026 erscheinen

Währenddessen werkelt das von CI Games gegründete Entwicklerstudio HexWorks hinter den Kulissen bereits fleißig an „Lords of the Fallen 2“. Die Fortsetzung wurde im vergangenen Jahr offiziell angekündigt, während die Entwicklung im Dezember 2024 bereits die Vollproduktion erreichte. Laut eigenen Angaben werkeln derzeit etwa 200 Mitarbeiter am Nachfolger.

Konkrete Details sind bislang zwar noch nicht bekannt, doch die Verantwortlichen versprechen, dass man für „Lords of the Fallen 2“ vor allem auf das Feedback der Community hören wird, sodass die beliebtesten Features des ersten Teils erweitert werden sollen. Außerdem setzen die Entwickler auf das Motto „Qualität statt Quantität“ und streben ein „westlicheres Storytelling“ sowie einen „einladenden, visuellen Stil“ an, um mehr Spieler zu erreichen.

Ein genauer Release-Termin steht für „Lords of the Fallen 2“ bislang noch nicht fest. Geplant ist die Veröffentlichung aber für das kommende Jahr für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Dabei setzen die Entwickler erneut auf die Unreal Engine 5.

Weitere Meldungen zu Lords of the Fallen.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren