Need for Speed: Electronic Arts hat das Rennspiel-Franchise womöglich auf Eis gelegt – Gerücht

Die „Need for Speed“-Reihe von Electronic Arts ist eine der ältesten und erfolgreichsten Rennspiel-Franchises in der Gaming-Branche. Bereits 1994 fand die Serie mit „The Need for Speed“ ihren Ursprung, ist damit seit über 30 Jahren auf dem Markt und hat allein mit ihrer Hauptreihe bis März 2025 über 150 Millionen Exemplare verkauft. Im Bereich der Rennspiele wird die EA-Marke nur von Nintendos „Mario Kart“ übertroffen.

Doch seit der Veröffentlichung von „Need for Speed: Unbound“ im November 2022 ist es still um das Franchise geworden. Und womöglich müssen sich Fans wohl auf eine längere Auszeit einstellen und vorerst ohne ein neues „Need for Speed“ auskommen. Neuesten Gerüchten zufolge soll sich Electronic Arts nämlich dazu entschlossen haben, die Serie auf Eis zu legen.

„Speedhunters liegt auf Eis. EA hat Need for Speed eingestellt.“

Wie Wccftech berichtet, kommt die Meldung von einer eher ungewöhnlichen, aber dennoch glaubwürdigen Quelle: von Matthew Everingham, einem der Mitarbeiter der Webseite Speedhunters. Zur Einordnung: Dabei handelt es sich um eine internationale Gemeinschaft von Fotografen, Autoren und Fahrern, die sich der Automobilkultur widmen. Speedhunters wurde von EA ins Leben gerufen und von Anfang an finanziell unterstützt.

„Speedhunters liegt auf Eis. EA hat Need for Speed eingestellt, und das bedeutet keine Finanzierung mehr für die Seite“, gab Everingham bekannt. „Ich bin dankbar für alles – die Reisen, die Geschichten, die Freunde fürs Leben. Ich fotografiere immer noch, verlagere den Fokus aber stärker auf Video.“

Eine offizielle Bestätigung seitens EA steht bislang zwar noch aus, doch allzu überraschend käme ein Aus der „Need for Speed“-Reihe nicht. In den letzten Jahren erzielten die Spiele nur noch gemischte Erfolge und folgten einem negativen Trend, besonders im Hinblick auf die Verkaufszahlen.

Das zuletzt veröffentlichte „Need for Speed: Unbound“ verkaufte sich in der Startwoche in Großbritannien sogar um 64 Prozent schlechter als der Vorgänger „Need for Speed: Heat“. Dem Gesamt-Absatz nach zu urteilen, handelt es sich um einen der am schlechtesten verkauften Titel in der 30-jährigen Geschichte der Reihe.

Entwickler von Need for Speed arbeiten an Battlefield 6

Ein endgültiges Aus für das „Need for Speed“-Franchise ist jedoch nicht zu befürchten. Stattdessen werden die Verantwortlichen der Reihe wohl nur eine Pause gönnen. Das deutete Vince Zampella von Electronic Arts bereits Anfang Februar an: „Mit einem besseren Verständnis dafür, was unsere Spieler von einem Need for Speed-Erlebnis erwarten, planen wir, das Franchise auf neue und interessante Weise zurückzubringen.“

Bis zur Rückkehr dürfte es allerdings dauern. Damit steht der Rennspiel-Reihe die wohl längste Auszeit ihrer Geschichte bevor. Aktuell ist das „Need for Speed“-Team von Criterion nämlich komplett in die Entwicklung von „Battlefield 6“ eingebunden.

Bereits im September 2023 hatte EA bekannt gegeben, einen Großteil des Studios abzuziehen, um die Arbeiten am kommenden Shooter zu unterstützen. Mittlerweile ist das gesamte Team involviert. „Das Need for Speed-Team von Criterion schließt sich den Kollegen an, die an Battlefield arbeiten“, erklärte Zampella.

Unterdessen werden am 7. Oktober dieses Jahres die Server von „Need for Speed: Rivals“ abgeschaltet, dem 20. Teil der Reihe, der 2013 für die PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360 und den PC veröffentlicht wurde. Das hat Electronic Arts erst kürzlich bekannt gegeben. Dazu verlieren noch 15 weitere Titel des Publishers in diesem Jahr ihre Online-Funktion.

