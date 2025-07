Resident Evil: „Egal, was ich tue, man wird mich online zerreißen“ – Regisseur des neuen Films über die Fan-Erwartungen

Zach Cregger ist der nächste Regisseur, der sich an einer Filmadaption von „Resident Evil“ versuchen darf. In einem aktuellen Interview sprach er jetzt über seine Vision, kreative Freiheiten und die Erwartungen der Fans.

Während Capcom im vergangenen Monat mit „Resident Evil Requiem“ den nächsten Hauptteil der erfolgreichen Survival-Horror-Reihe enthüllt hat, der am 27. Februar 2026 erscheinen wird, befindet sich auch ein neuer Film in Arbeit, der erst im Januar dieses Jahres angekündigt wurde und bereits am 18. September 2026 seine Kino-Premiere in den USA feiern soll.

Für die Inszenierung wird sich Regisseur Zach Cregger verantwortlich zeichnen, der zuletzt durch den Horrorfilm „Barbarian“ auf sich aufmerksam machen konnte. Anfang April deutete er bereits an, dem „Geist“ von Capcoms Franchise treu bleiben und etwas „anderes als alle vorherigen Filme“ abliefern zu wollen, dabei aber auch eigene Ideen einzubringen. Doch wie er jetzt in einem Interview verriet, sei es ohnehin „egal“, was er tue, die Fans würden ihn online sowieso „zerreißen“.

„Ich will einfach nur einen wirklich guten Film machen“

Im Gespräch mit der neuesten Ausgabe des SFX-Magazins (via GamesRadar) warnte Cregger die Fans schon einmal vor, dass sein „Resident Evil“-Film der „Lore der Spiele nicht vollständig gehorchen“ wird. Allerdings glaube er dennoch nicht, dass er „wesentliche Regeln bricht“. So outete sich der Filmemacher im Interview selbst als ein großer Fan der Videospiel-Reihe.

„Ich bin ein gigantischer Resident-Evil-Spiele-Fan. Ich habe sie alle gespielt. Ich weiß nicht, wie oft ich [RE4] immer und immer wieder durchgespielt habe. Ich liebe es einfach“, verriet Cregger. Dann führte er aus: „Ich versuche definitiv nicht, der Lore der Spiele vollständig zu gehorchen. Ich versuche, eine Geschichte zu erzählen, die sich authentisch anfühlt, wie das Erlebnis, das man beim Spielen der Games hat.“

„Ich glaube nicht, dass ich irgendwelche wichtigen Regeln breche, aber ich weiß auch, dass die Leute mich online zerreißen werden, egal, was ich tue“, gestand er offen ein. „Also will ich einfach nur einen wirklich guten Film machen und eine fesselnde Geschichte erzählen. Ich weiß, dass ich mit dem Film zufrieden sein werde, und hoffentlich sind es andere auch.“

Gerüchte zu Handlung und Darstellern

Konkrete Details zur Handlung von Creggers „Resident Evil“-Film liegen bislang noch nicht vor. Fest steht nur, dass der Regisseur gemeinsam mit Shay Hatten („John Wick: Kapitel 4“) am Skript arbeitet. Doch Gerüchten zufolge, die vom Hollywood-Insider Daniel Richtman in Umlauf gebracht wurden, könnte die Adaption die Geschichte „von einem unglücklichen Kurier, der ein Paket in ein abgelegenes Krankenhaus liefern soll“, erzählen.

Auch erste Hauptdarsteller sollen sich Berichten zufolge bereits in Gesprächen befinden. So könnte Schauspieler Austin Abrams, bekannt aus der TV-Serie „Euphoria“ und zuletzt im Apple+-Film „Wolfs“, die männliche Hauptrolle übernehmen. Es wird gemunkelt, dass er den bekannten Charakter Leon S. Kennedy verkörpern könnte, eine offizielle Bestätigung steht jedoch noch aus.

Gleiches gilt für die weibliche Hauptrolle an seiner Seite. Hier soll Mikey Madison die Rolle als Protagonistin angeboten worden sein. Die Schauspielerin wurde zuletzt für ihre Darstellung in der Tragikomödie „Anora“ mit einem Oscar ausgezeichnet. Ob sie im „Resident Evil“-Film eine bereits bekannte Figur oder einen komplett neuen Charakter spielen soll, ist derzeit unbekannt.

