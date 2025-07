Stellar Blade: PC-Launch lässt Verkäufe der PS5-Version unerwartet explodieren

„Stellar Blade“ zählte im vergangenen Jahr zu den erfolgreichsten PS5-Titeln und verhalf dem südkoreanischen Entwicklerstudio Shift Up, das mit dem Mobile-Titel „Goddess of Victory: Nikke“ seinen Durchbruch feierte, zu Rekordumsätzen. CEO und Game Director Hyung-tae Kim stieg aufgrund des Erfolgs sogar zu einem der reichsten Menschen des Landes auf.

Noch erfolgreicher entpuppte sich jedoch die PC-Veröffentlichung von „Stellar Blade“, die am 12. Juni 2025 erfolgte. Innerhalb von nur drei Tagen verkaufte sich das Action-Adventure auf dem Rechner bereits über eine Million Mal – und damit fast 19-mal schneller als die PS5-Version, die für diesen Meilenstein fast zwei Monate benötigte.

Überraschenderweise profitierte aber auch das Konsolenpendant vom PC-Launch von „Stellar Blade“ und erfuhr einen unerwarteten Verkaufsschub.

Ein überraschender Synergie-Effekt

Wie die neuesten Zahlen (via Tech4Gamers) des Marktforschungsunternehmens Alinea Analytics verdeutlichen, stieg das Interesse an der PS5-Version von „Stellar Blade“ seit der Veröffentlichung auf dem PC deutlich an: In weniger als einem Monat verkaufte sich das Endzeit-Abenteuer mit Protagonistin Eve auf Sonys Konsole zusätzlich über 220.000 Mal.

Laut Alinea Analytics stiegen die Gesamtverkäufe für die PS5-Version bis Mitte Juni von 1,83 Millionen auf fast 2,1 Millionen Exemplare. Bemerkenswert ist, dass es sich dabei um Vollpreisverkäufe handelt, da die PS5-Version weiterhin für 79,99 Euro angeboten wird. Allein durch diese zusätzlichen PS5-Verkäufe konnte Sony über 10 Millionen US-Dollar zusätzlich einnehmen – ergänzend zu den 70 Millionen US-Dollar, die bereits die PC-Version generiert hat.

Als „Zeichen unserer Wertschätzung für all die Liebe und Unterstützung unserer Spieler“ hat Entwickler Shift Up außerdem erst Anfang Juli mit dem neuen Update 1.012 (1.2.0 auf dem PC) für „Stellar Blade“ Gratis-Geschenke verteilt. So konnten sich die Spieler über sieben neu arrangierte Musikstücke freuen, die ab sofort in der Spielwelt zu hören sind. Obendrein schaltete die Aktualisierung den sofortigen Zugang zum Hard Mode, der jetzt nicht nur für das Hauptspiel, sondern auch für den Boss-Challenge-Modus verfügbar ist, frei.

Neben der PS5 und dem PC könnte „Stellar Blade“ in Zukunft möglicherweise auch noch für eine weitere Plattform erscheinen: Bereits Mitte Juni tauchte das Gerücht auf, dass Shift Up mit den Arbeiten einer Switch 2-Version begonnen haben soll. Offiziell bestätigt wurde die Portierung für Nintendos neue Konsole aber noch nicht. Allerdings erklärten die Entwickler, dass man intern bereits die Möglichkeit einer Umsetzung ausloten würde. Das letzte Wort liegt jedoch bei Sony, die im Besitz der Rechte sind.

