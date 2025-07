Dragon Quest: Kehrt der nächste Klassiker zurück? Offenbar weiteres Remake in Arbeit

Unbestätigten Berichten zufolge arbeitet Square Enix an einem weiteren Remake eines beliebten Rollenspiel-Klassikers. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, hätten erneut die Anhänger der "Dragon Quest"-Reihe Grund zur Freude.

Nachdem Square Enix im vergangenen Jahr „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ für den PC und Konsolen veröffentlichte, dürfen sich Rollenspielfans in wenigen Monaten auf das Comeback weiterer „Dragon Quest“-Klassiker freuen.

Mit „Dragon Quest 1 & 2 HD-2D Remake“ erscheint nämlich am 30. Oktober 2025 ein Doppelpack, das die ersten beiden Ableger der Reihe in einem grafisch wie spielerisch überarbeiteten Gewand zurückbringt. Damit ist es auf lange Sicht aber offenbar noch nicht getan. Stattdessen soll Square Enix an einem weiteren Remake eines beliebten „Dragon Quest“-Abenteuers arbeiten.

Die Rede ist von „Dragon Quest 7: Fragments of the Forgotten Past“, das im deutschsprachigen Raum unter dem Namen „Dragon Quest 7: Fragmente der Vergangenheit“ erschien.

Interne Dokumente sollen das Remake bestätigen

Wie die Kollegen von MP1st berichten, wurden der Redaktion interne Dokumente zugespielt, denen sich Details zu kommenden Projekten auf Basis von Square Enix‘ wichtigsten Marken entnehmen lassen. Auch die Neuauflage zu „Dragon Quest 7: Fragmente der Vergangenheit“ soll auf den Dokumenten zu finden sein.

Interessant ist in diesem Zusammenhang, das laut MP1st explizit von einem Remake und nicht etwa von einem einfachen Remaster die Rede ist. Dies lässt den Schluss zu, dass der RPG-Klassiker nicht nur grafisch überarbeitet, sondern auch spielerisch für ein modernes Publikum optimiert wird.

In der näheren Vergangenheit verwendete Square Enix den Begriff Remake nämlich lediglich bei Titeln, die im Vergleich mit ihren Originalen spielerisch bedeutsame Anpassungen erfuhren. Bei „Dragon Quest 7: Fragmente der Vergangenheit“ dürfte es daher ähnlich laufen.

Natürlich immer vorausgesetzt, die Berichte um das Remake entsprechen den Tatsachen. Square Enix äußerte sich zu den aktuellen Gerüchten bislang nicht.

Wann soll das Remake erscheinen?

Selbiges gilt für den möglichen Veröffentlichungszeitraum der Rollenspiel-Neuauflage. Wie MP1st hierzu anmerkt, ist in den internen Dokumenten von einem geplanten Release im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres beziehungsweise im ersten Quartal des Fiskaljahres 2027 die Rede.

Dies würde bedeuten, dass das Remake voraussichtlich zwischen Januar und Juni 2026 erscheinen soll – vorausgesetzt, die internen Planungen des Publishers bleiben unverändert.

„Dragon Quest 7: Fragmente der Vergangenheit“ erschien ursprünglich im Jahr 2000 für die originale PlayStation und zeichnete sich vor allem durch die Länge seiner Kampagne aus. Selbst Spieler, die optionale Quests und andere Inhalte weitestgehend ignorierten, benötigten mehr als 70 Stunden, um die Hauptgeschichte abzuschließen.

In Japan veröffentlichte Square Enix im Jahr 2013 eine überarbeitete Version des Klassikers für den Nintendo 3DS, die im Sommer 2016 auch den Weg in den Westen fand.

Weitere Meldungen zu Dragon Quest 7.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren