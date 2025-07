Forza Horizon 5: Xbox-Rennspiel erreicht beeindruckende Verkaufszahlen auf der PS5

Am 29. April 2025 veröffentlichte Microsoft „Forza Horizon 5“ für die PS5 – fast vier Jahre nach dem ursprünglichen Release für die Xbox Series X/S und den PC. Doch das Open-World-Rennspiel hat auch nach all der Zeit kein Stück seiner Qualität eingebüßt, was nicht nur unser Test, sondern auch die restlichen Bewertungen verdeutlicht haben.

Und auch bei den Spielern erfreut sich „Forza Horizon 5“ großer Beliebtheit – obwohl keine physische Version verfügbar ist und das Spiel trotz seines Alters zum Vollpreis von mindestens 69,99 Euro angeboten wird. Neuesten Angabe zufolge konnte das Rennspiel nämlich innerhalb eines Monats eine bereits äußerst imposante Verkaufszahl erreichen.

Forza Horizon 5: 2 Millionen Verkäufe auf der PS5 in nur einem Monat

Bereits im Vorfeld der Veröffentlicht katapultierte sich „Forza Horizon 5“ nahezu weltweit an die Spitze der Vorbesteller-Charts und nun nannte Harrison Bolin, ein ehemaliger Game und Level Designer von „Forza Motorsport“-Entwickler Turn 10, neue Verkaufszahlen. Demnach konnte sich das Rennspiel innerhalb eines Monats zwei Millionen Mal für die PS5 verkaufen.

Die Angaben stammen von seinem LinkedIn-Profil und wurden von einem Nutzer des ResetEra-Forums (via PushSquare) entdeckt. „Entwarf plattformübergreifende Feature-Designs, die es Forza Horizon 5 ermöglichten, allein auf der PS5 innerhalb eines Monats zwei Millionen Einheiten zu verkaufen“, heißt es in Bolins Lebenslauf.

Das ist eine beeindruckende Zahl, besonders wenn man das Alter von „Forza Horizon 5“ bedenkt. Der Erfolg des Spiels zeigte sich aber schon kurz nach der Veröffentlichung: Laut Daten von Alinea Analytics verkaufte sich das Rennspiel allein vom 29. April bis zum 5. Mai bereits über 1,2 Millionen Mal. Nur wenige Tage später waren es schon 1,4 Millionen Exemplare.

Damit wurde „Forza Horizon 5“ auch zum schnellstverkauften Xbox-Spiel auf der PS5 und übertraf sowohl „Sea of Thieves“ als auch „Indiana Jones und der Große Kreis“.

Nach Entlassungen bei Turn 10: Fokus auf Forza Horizon?

Anfang Juni äußerte sich auch Gavin Raeburn, Mitgründer des verantwortlichen Entwicklerstudios Playground Games, in einem Interview zum Erfolg der „Forza Horizon“-Reihe. „Wenn man sich die Einnahmen dieses Spiels ansieht, übertrifft es Gran Turismo, F1, Need for Speed und The Crew zusammen“, erklärte er. Und das scheint nicht verwunderlich: Allein „Forza Horizon 5“ zählt mittlerweile mehr als 47 Millionen Spieler.

Aufgrund des anhaltenden Erfolgs dürfte Microsoft auch in Zukunft auf „Forza Horizon“ setzen. Zumal das Schicksal von „Forza Motorsport“ nach den jüngsten Entlassungen bei Microsoft ohne besiegelt zu sein scheint. Wie der ehemalige Turn-10-Mitarbeiter Fred Russell Anfang des Monats berichtete, führte der Personalabbau nicht nur zum Aus der Rennsimulation. Darüber hinaus soll Turn 10 auch zu einem Support-Studio degradiert worden sein.

Zukünftig soll das Team Playground Games bei der Entwicklung von „Forza Horizon“ unterstützen. „Turn 10 Studios hat den Forza Motorsport-Bereich geschlossen und das Team existiert nicht mehr. Ein sehr trauriger Tag für eines der besten Autorennspiele. Ich habe meine Zeit dort geliebt“, sagte Russell. Offiziell bestätigt wurden seine Informationen aber nicht.

