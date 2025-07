GTA 6: Fan-Druck oder Hack? Angebliche Lucia-Darstellerin löscht Social-Media-Profil

Mit der Veröffentlichung des ersten „GTA 6“-Trailers am 5. Dezember 2023 bestätigte Rockstar Games, dass das neue Open-World-Actionspiel gleich zwei Hauptfiguren haben wird. Der zweite Trailer, veröffentlicht am 6. Mai dieses Jahres, präsentierte die Charaktere dann genauer: Jason Duval und Lucia Caminos.

Laut Rockstar hatten die beiden von Beginn an stets schlechte Karten im Leben, doch nachdem ein Coup schiefgeht, „finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes in ganz Amerika wieder“. Gemeinsam streben sie nach einem besseren Leben – und zwar mit allen Mitteln.

Die Entwickler haben bisher aber noch nicht offiziell bekannt gegeben, welche Darsteller Jason und Lucia verkörpern. Fans sind sich jedoch sicher, dass es sich um Dylan Rourke und Manni L. Perez handelt. Letztere hat nun ihren langjährigen Instagram-Account gelöscht. Wurde der Druck der Fans zu groß oder steckt mehr dahinter?

Spekulationen um „Lucias“ Instagram-Rückzug

Perez war bisher hauptsächlich in kleineren Rollen verschiedener Fernsehserien zu sehen, darunter in „Law & Order: Special Victims Unit“, „Chicago P.D.“ oder „The Blacklist“. Zudem sprach sie 2019 eine Blackjack-Dealerin im „The Diamond Casino & Resort“-Update für „GTA Online“, was sie bei den Fans des Rockstar-Games-Franchise bereits bekannt machte.

Obendrein ist die US-amerikanische Schauspielerin und Synchronsprecherin seit Jahren in den sozialen Medien aktiv, doch wie TheGamer jetzt berichtet, hat sie jüngst völlig überraschend ihr Instagram-Profil gelöscht. Die Gründe dafür sind unbekannt, aber zwei Möglichkeiten erscheinen wahrscheinlich:

Sollte Perez tatsächlich die Darstellerin von Lucia sein, könnte eine Geheimhaltungsvereinbarung (NDA) mit dem Entwicklerstudio der Grund sein. Dagegen spricht allerdings, dass ihr Account auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) weiterhin aktiv ist.

Im „GTA“-Subreddit favorisieren Nutzer daher eine andere Theorie: Der Druck und die Belästigungen durch die Fans wurden zu groß. Obwohl Perez noch nicht einmal offiziell als Lucia bestätigt ist, sah sie sich bereits mit zahlreichen Kommentaren und höchstwahrscheinlich auch privaten Nachrichten konfrontiert. Dass sie ihren Account jetzt gelöscht oder deaktiviert hat, wirkt dadurch verständlich.

Dritte Theorie: Instagram-Hack

Laut den Kollegen von GameRant könnte es aber auch noch eine dritte Erklärung geben: Der Instagram-Account von Perez wurde gehackt. Einem X-Nutzer zufolge wurden kurz vor der Deaktivierung mehrere verdächtige Beiträge über ihr Profil abgesetzt. Das könnte darauf hindeuten, dass die Schauspielerin einem Hack zum Opfer fiel – schließlich sind beliebte Instagram-Konten ein häufiges Ziel.

Ob Perez auf Instagram zurückkehren wird, bleibt abzuwarten. Ebenso, ob sie tatsächlich Lucia in „GTA 6“ verkörpern wird. Wann Rockstar Games die offiziellen Darsteller bekannt gibt, ist noch offen. In der Vergangenheit geschah dies oft erst kurz vor dem Release – einzige Ausnahme war „GTA: Vice City“ mit der Stimme von Tommy Vercetti, Ray Liotta.

Fans müssen sich also noch etwas in Geduld üben, denn „GTA 6“ soll erst am 26. Mai 2026 für die PS5 und Xbox Series X/S erscheinen.

