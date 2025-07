Hide the Corpse: Skurriles PS VR2-Spiel lässt euch Leichen in der virtuellen Realität verstecken – Release und Trailer

Im Februar 2023 brachte Sony mit der PlayStation VR2 ein Nachfolgemodell seines VR-Headsets auf den Markt, das erst im vergangenen März eine satte Preissenkung erfuhr, um die Verkäufe weiter anzukurbeln. So wurde der Preis von ursprünglich 599,99 Euro um 150 Euro auf 449,99 Euro reduziert.

Doch First-Party-Spiele von Sony sind weiterhin rar gesät. Stattdessen halten die Dritthersteller die VR-Brille am Leben. So auch Entwicklerstudio HypeVR Games, die ihren Hit „Hide the Corpse“, der im vergangenen Jahr den Meta Store eroberte und die Spieler begeisterte, demnächst auch für die PS VR2 veröffentlichen und ihn somit für noch mehr Spieler zugänglich machen.

Hide the Corpse erscheint im August für PS VR2

„Hide the Corpse“ wurde vor allem für sein skurriles und unterhaltsames Spielprinzip gelobt: Das Ziel ist es, innerhalb von nur vier Minuten eine Leiche und sechs Beweisstücke zu verstecken, bevor die Polizei am Tatort eintrifft. Für ordentliches Chaos sorgt dabei das physikbasierte Gameplay, das das Verstecken des Körpers deutlich schwieriger gestaltet, als man zunächst vermuten würde.

Die leblosen Körper haben Gewicht und müssen mit Mühe gehoben, gezogen und geschickt drapiert werden, damit sie in die ausgewählten Verstecke passen. Noch kniffliger wird die Aufgabe durch die eigenen Hände im Spiel, die ebenfalls physikalisch korrekt reagieren – genau wie die Umgebung und sämtliches Inventar.

Für Abwechslung sorgen insgesamt sechs unterschiedliche Umgebungen, in denen die Leiche versteckt werden muss. Hier ist echte Kreativität gefragt. Zu den Schauplätzen zählen eine Wohnung, ein Museum, ein Raumschiff (sogar mit Schwerelosigkeit), ein versunkenes Schiff, eine Garage und ein Diner.

Einen kleinen Vorgeschmack auf das morbid-abstruse Gameplay liefert der neue Trailer zu „Hide the Corpse“, während der Release für PS VR2 für den 18. August 2025 bestätigt wurde. Im PS Store kann das Spiel bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Zusätzlich soll „Hide the Corpse“ auch für den PC und die entsprechenden VR-Headsets erscheinen, wobei der Titel bei Steam noch als „Bald verfügbar“ gelistet wird.

Weitere Titel für Sonys VR-Brille geplant

Dass Sony das PS VR2-Headset keineswegs abgeschrieben hat, bewies der PlayStation-Hersteller auch erst Ende Juni. Vier brandneue Titel wurden für die VR-Brille angekündigt, wovon drei noch in diesem Jahr erscheinen sollen. Doch auch in diesem Fall werden alle Spiele von externen Studios entwickelt.

Den Anfang macht „Grit and Valor: 1949“ am 21. August 2025, das taktisches Gameplay mit Roguelite-Elementen kombiniert und Spieler in einen alternativ verlaufenden Zweiten Weltkrieg versetzt. Später in diesem Jahr erscheint mit „Dreams of Another“ außerdem das neueste Werk von „PixelJunk“-Entwickler Studio Q-Games, während „Hotel Infinity“ die Welt des bekannten Puzzlespiels „Manifold Garden“ erweitern wird – ebenfalls später in diesem Jahr. Für 2026 ist zudem das kosmische Rennspiel „Meteora“ geplant.

Über die Zukunft des VR-Gamings äußerte sich kürzlich auch der ehemalige PlayStation-Manager Shuhei Yoshida, der in der virtuellen Realität „sowohl Gegenwart und Zukunft“ sieht. Obwohl der große Durchbruch bislang ausblieb, sieht er vor allem im Konsolenbereich große Chancen für VR.

Als Berater für nGames machte er zudem auf das neue Spiel „Reach“ aufmerksam, das ihn überzeugen konnte, obwohl er selbst kein intensiver VR-Spieler ist. Der Titel, der als „bahnbrechendes, kinoreifes Action-Adventure“ beschrieben wird, kann im PS Store bereits auf die Wunschliste gesetzt werden. Ein Release-Termin steht allerdings noch aus.

Weitere Meldungen zu PlayStation VR2.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren