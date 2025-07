Netflix: Streamer hat die Nase vorn – so viele Nutzer gucken Anime

Auf der Anime Expo gab der Streaming-Anbieter Netflix nun bekannt, wie viele seiner weltweit an die 300 Millionen Nutzer Anime-Inhalte schauen. Diese sollen zudem eine Art des Zuschauens besonders bevorzugen.

Netflix ist auch nach Jahren im Streaming-Geschäft nicht zu bremsen – dies gilt ebenfalls, wenn es um Anime geht. Vor wenigen Tagen erst hat die japanische Werbeagentur Dentsū Anime-Fans in den USA und ausgewählten Regionen Europas, des Nahen Ostens, Afrikas und des asiatisch-pazifischen Raums nach ihren Sehgewohnheiten befragt.

Dabei kam heraus, dass rund 48 Prozent der globalen Nutzer, die Anime schauen, dies über Netflix tun. Auf dem zweiten Platz folgte mit 32 Prozent Disney Plus und an dritter Stelle Amazons Prime Video. Auf der Anime Expo in Los Angeles gab Netflix nun bekannt, wie viele seiner Abonnenten insgesamt Anime-Inhalte ansehen.

Anime-Zuschauer haben sich verdreifacht

Bei der Messe stellte der Streaming-Anbieter am letzten Wochenende seine kommenden Titel vor. Darüber hinaus gab es auch weitere Informationen zu den aktuellen Zuschauerzahlen. Dabei kam heraus, dass Anime mittlerweile schon lange kein Nischen-Genre mehr ist.

Laut Netflix hätten sich die Anime-Zuschauerzahlen auf der Plattform in den letzten fünf Jahren verdreifacht. Mittlerweile sollen mehr als 50 Prozent der vermeintlich 300 Millionen Abonnenten Anime-Inhalte ansehen. Im Jahr 2024 soll dieser Content im Portfolio des Unternehmens weltweit zudem über eine Milliarde Mal angesehen worden sein.

Wie die Zuschauer ihre Anime ansehen, ist zudem auch deutlich: Wie Netflix angibt, sollen sich 80 bis 90 Prozent der Nutzer für synchronisierte Anime-Folgen entscheiden. Das Unternehmen bietet seine Titel mittlerweile in bis zu 33 Sprachen und Untertitel an.

Netflix zeigt kommende Shows

Eines der kommenden Anime-Highlights des Anbieters ist „Sakamoto Days“. Die ersten Folgen der Show waren rund zehn Wochen lang in den globalen Top 10 von Netflix vertreten und landeten in 54 Ländern in den Charts, darunter Japan, Korea, Frankreich und Argentinien. Die neuen Folgen werden schon ab dem kommenden Montag ausgestrahlt.

Zuvor wurde bereits eine neue Staffel von „Cyberpunk: Edgerunners“ angekündigt. Ein Starttermin ist allerdings noch nicht bekannt. Bei der vergangenen Anime Expo gab es zudem neues Material zu „Record of Ragnarok 3“, „Beastars Final Season“ und „The Fragrant Flower Blooms With Dignity“ zu sehen.

Quelle: THR, Anime Corner*1, Anime Corner*2

