Nintendo: Leak enthüllt nächsten Film nach Super Mario Bros. und Zelda

Nach „Der Super Mario Bros. Film“, der kommenden Fortsetzung und der angekündigten Adaption von „The Legend of Zelda“, scheint Nintendo bereits das nächste Kinoprojekt vorzubereiten. Gemeinsam mit Universal wurde jetzt beim US Copyright Office ein neuer Film angemeldet.

2023 brachte Nintendo gemeinsam mit dem Animationsstudio Illumination („Ich – Einfach unverbesserlich“) „Der Super Marios Bros. Film“ in die Kinos – und brach sämtliche Rekorde. Der Film zählt nach wie vor als die erfolgreichste Videospiel-Verfilmung aller Zeiten und war darüber hinaus auch der erste Videospiel-Film überhaupt, der ein Einspielergebnis von mehr als einer Milliarde US-Dollar erreichen konnte.

Kein Wunder also, dass Nintendo sein Filmgeschäft weiter ausbaut: Die Fortsetzung von „Der Super Mario Bros. Film“ wurde bereits offiziell angekündigt und soll am 24. April 2026 in die Kinos kommen. Mit „The Legend of Zelda“ wird außerdem das nächste Franchise verfilmt, dessen Premiere für den 7. Mai 2027 angesetzt ist.

Und offenbar weiß das japanische Unternehmen schon genau, welche der bekannten Eigenmarken als Nächstes den Sprung auf die große Leinwand schaffen soll.

Donkey Kong kommt ins Kino

Wie ein Nutzer auf dem GamingLeaksAndRumours-Subreddit entdeckt hat, haben Nintendo und Universal Pictures einen weiteren Film beim US Copyright Office angemeldet. Der entsprechende Eintrag lässt sich auch auf der Webseite des Urheberrechtsamtes der Vereinigten Staaten finden. Der Titel lautet: „Untitled Donkey Kong Project“.

Demnach scheint Nintendo als Nächstes dem bekannten Affen, der bereits 1981 im Arcade-Spiel „Donkey Kong“ sein Debüt gab, ein Kino-Abenteuer zu spendieren. Das Timing wäre auf jeden Fall passend: Nächste Woche erscheint mit „Donkey Kong Bananza“ das neueste Spiel für die Switch 2, für das Nintendo seiner berühmten Figur extra ein neues Design verpasste, während im Mai der Donkey Kong-Bereich im Super Nintendo World-Themenpark in Orlando, Florida eröffnet wurde.

Zudem war Donkey Kong gemeinsam mit den anderen Kongs bereits im „Der Super Marios Bros. Film“ zu sehen. Auch Schauspieler Seth Rogen, der dem Affen im englischen Original seine Stimme lieh, ließ bereits durchblicken, dass er durchaus daran interessiert wäre, an einem eigenständigen Film mitzuwirken.

Nintendo: Interesse an weiteren Filmen bestätigt

Dass Nintendo definitiv weitere Filmprojekte plant, hatte Firmenpräsident Shuntaro Furukawa erst kürzlich im Rahmen der jüngsten Hauptversammlung bestätigt. Er erklärte, dass man stets daran arbeiten „die Reichweite von Nintendo-Marken zu vergrößern“, auch „jenseits der dedizierten Videospielplattformen“. Und „visuelle Inhalte sind ein solcher Bereich“.

Er verwies auf die Fortsetzung von „Der Super Mario Bros. Film“ und auf den bereits angekündigten „The Legend of Zelda“-Film, verriet aber noch keine Details zu weiteren Projekten: „Wir können unsere Pläne, die über den The Legend of Zelda-Film hinausgehen, zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht besprechen, aber wir arbeiten an verschiedenen anderen Projekten.“

Doch nun scheint es sich wohl tatsächlich um Donkey Kong zu handeln, der als Nächstes im Kino zu sehen sein wird. Allerdings dürfte es noch dauern, die Tatsache, dass das Projekt erst jetzt registriert wurde, deutete darauf hin, dass man sich vermutlich noch in einer frühen Konzeptphase befindet.

