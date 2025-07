The Witcher: Netflix castet Geralts ehemalige Geliebte für die finale Staffel

In der fünften und finalen Staffel der Netflix-Serie „The Witcher“ wird Geralt einer ehemaligen Geliebten begegnen. Fans der Videospiele kennen sie bereits aus dem ersten Teil oder der „Hearts of Stone“-Erweiterung für „The Witcher 3“. Jetzt steht fest, welche Schauspielerin die Rolle übernehmen wird.

Im Herbst dieses Jahres kehrt Geralt in der Netflix-Serie „The Witcher“ für die vierte Staffel zurück, doch eine fünfte Season, die zudem den Abschluss der Adaption darstellen wird, wurde bereits offiziell bestätigt. Die Ausstrahlung ist wohl nicht vor Ende 2026 zu erwarten, doch hinter den Kulissen laufen die Arbeiten an den finalen Folgen bereits auf Hochtouren.

Bereits Ende April tauchten erste Setbilder der fünften Staffel auf, die unter anderem Laurence Fishburne als Emiel Regis zeigten. Regis wird zwar schon in der kommenden vierten Staffel auftreten, doch das Serienfinale wird auch neue Gesichter präsentieren – darunter eine ehemalige Geliebte von Geralt. Nun wurde bekannt, welche Schauspielerin Netflix für diese Rolle gecastet hat.

Shani für Staffel 5 bestätigt

Wie die Webseite Redanian Intelligence berichtet, handelt es sich bei der besagten Ex-Flamme des Hexers um Shani. Fans kennen die Sanitäterin, die Medizin an der Akademie von Oxenfurt studiert hat, bereits aus den Büchern und Videospielen.

Shani hatte ihren ersten kurzen Auftritt in Andrzej Sapkowskis Buch „Das Erbe der Elfen“ und wurde später auch in „Die Dame vom See“ als Feldmedizinerin in der Schlacht von Brenna erwähnt. Ihre Rolle wurde jedoch in den Spielen von CD Projekt RED deutlich erweitert:

Im ersten „The Witcher“ begegnete Geralt ihr in Vizima, wo sie sich um Seuchenopfer kümmerte. Sie spielte eine wichtige Rolle in der Hauptgeschichte und es gab die Möglichkeit einer Romanze.

Zuletzt war Shani in „Hearts of Stone“, der ersten Erweiterung zu „The Witcher 3“, zu sehen. Dort arbeitete sie als Feldmedizinerin für das redanische Militär und unterstützte Geralt bei seiner Mission rund um Gaunter O’Dimm und Olgierd von Everec. Auch hier konnte Geralt eine Romanze mit ihr eingehen.

In der Netflix-Serie wird Shani laut Redanian Intelligence von der noch relativ unbekannten Schauspielerin Emily-Jo Young verkörpert, die zuvor lediglich in „Sexy Beast“ zu sehen war. Wie umfangreich Shanis Rolle in der fünften Staffel ausfallen wird, ist derzeit aber noch nicht bekannt. Auftreten soll sie in Episode 3 oder 4.

Emily-Jo Young wird in der 5. Staffel von „The Witcher“ als Shani auftreten. (Bild: Redanian Intelligence)

Staffel 4 erscheint im Herbst 2025

Ursprünglich war geplant, dass Shani bereits in der zweiten Staffel von „The Witcher“ auftritt, welche die Ereignisse aus dem Buch „Das Erbe der Elfen“ adaptierte. Dazu kam es jedoch nicht. Da sich die finale fünfte Staffel der Geschichte um „Die Dame vom See“ drehen wird, stößt Shani nun zum Cast hinzu.

Es ist jedoch noch unklar, ob die berühmte Schlacht von Brenna auch in der Serie gezeigt wird. Zudem bleibt auch abzuwarten, ob Shani in der Serie eine ähnliche Rolle wie in den Büchern oder Spielen einnehmen wird und als Medizinerin auftritt oder aber eine andere Funktion übernimmt.

Bis die Zuschauer erfahren werden, welche Rolle Shani genau spielen wird, dauert es ohnehin noch etwas. Zunächst steht die viertel Staffel von „The Witcher“ an, die für den Herbst dieses Jahres geplant ist. Ein konkreter Termin wurde aber noch nicht bekannt gegeben.

Dafür müssen sich Fans auf eine große Änderung einstellen: Nach dem Aus von Henry Cavill wird Liam Hemsworth die Hauptrolle von Geralt übernehmen. Um die Neubesetzung innerhalb der Geschichte zu erklären, hat sich Netflix einen cleveren Twist einfallen lassen.

