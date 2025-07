Tony Hawk’s Pro Skater 3+4: Steam-Spielerzahlen enttäuschen zum Start – was steckt dahinter?

Seit Freitag ist „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ erhältlich, doch das Skater-Comeback scheint zu stocken: Zum Start konnte sich der Titel nicht einmal in den Top 20 der meistverkauften Steam-Spiele platzieren und auch die Spielerzahlen fallen überschaubar aus. Ein Grund dafür dürfte auf der Hand liegen.

Am vergangenen Freitag, dem 11. Juli 2025, wurde „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ für die PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch und den PC veröffentlicht. Käufer der digitalen Deluxe Edition durften dank Early Access sogar schon früher loslegen. Doch der große Ansturm auf das Skater-Comeback scheint auszubleiben.

Bereits im Vorfeld der Veröffentlichung kam es Kontroversen, da der beliebte Karriere-Modus aus dem vierten Teil gestrichen und durch die 2-Minuten-Herausforderungen ersetzt wurde. Außerdem gab es Änderungen am Soundtrack und Ärger um Skater wie Bam Margera.

Und jetzt, am ersten Wochenende nach dem Release, sind es die Spieler- und Verkaufszahlen die für Enttäuschung sorgen – zumindest auf Valves bekannter Plattform Steam. Ein Grund dafür ist jedoch offensichtlich.

Geringe Spielerzahlen und Verkäufe zum Start auf Steam

Wie TheGamer unter Berufung auf Daten der Webseite SteamDB berichtet, konnte sich „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ zum Verkaufsstart am Freitag nicht in den Steam-Charts etablieren. Dass Doppelpack, bestehend aus den beiden einst so beliebten Sportspielen, erreichte lediglich Platz 23. Auch die Spielerzahlen sind gering: Aktuell sind über Steam nur 1.001 Spieler mit dem Skateboard unterwegs. Der Höchststand gleichzeitiger Spieler lag bei 2.214.

Damit hat „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ zwar das 2020 erschienene „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ übertroffen (Höchststand von 1.804 gleichzeitigen Spielern), doch die Neuauflage der ersten beiden Spiele wurde auch erst drei Jahre nach dem ursprünglichen Release via Steam veröffentlicht und war zuvor exklusiv im Epic Games Store für den PC erhältlich. Die Verkaufszahlen waren jedoch in beiden Fällen gleichermaßen enttäuschend.

Game Pass als Grund?

Doch während „Tony Hawk’s Pro Skater 1+2“ auf allen Plattformen binnen kürzester Zeit die Marke von einer Million verkauften Exemplaren erreichen und damit sogar einen neuen Rekord in der Geschichte des Franchise aufstellen konnte, scheinen die Verkäufe von „Tony Hawk’s Pro Skater 3+4“ auf dem PC zu stocken. Ein Grund dafür dürfte mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit Microsofts Game Pass sein.

So waren die Skateboard-Remakes Teil der ersten Juli-Welle und sind somit seit dem ersten Tag der Veröffentlichung auch über den Game Pass verfügbar – sowohl für Xbox-Konsolen als auch für den PC. Das bedeutet für Abonnenten keine zusätzlichen Kosten, sodass sie sich die 49,99 Euro für die Standardfassung einfach sparen können. Zudem muss das Spiel auf Wunsch nicht einmal installiert werden, sondern lässt sich bequem via Xbox Cloud (Beta) streamen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 auf den restlichen Plattformen schlägt. Offizielle Zahlen dürfte Activision in nächster Zeit bekannt geben. Und obwohl der Game Pass aufgrund der jüngsten Entlassungswelle bei Microsoft wieder verstärkt in der Kritik stand, warnte der bekannte Circana-Analyst Mat Piscatella kürzlich vor einer noch weitaus größeren Gefahr als dem Gaming-Abo.

