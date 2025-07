Borderlands 4: Randy Pitchford zeigt komplette Karte und versteckte Sammelobjekte

„Borderlands 4“ wird mit dem neuen Schauplatz Kairos das „größte Universum“ in der Geschichte des Franchise bieten. Das bestätigte Randy Pitchford, seines Zeichens CEO von Entwicklerstudio Gearboy Software, bereits im Mai dieses Jahres. Zwar handelt es sich um keine Open-Word, dennoch können Spieler deutlich „offener und freier“ zu Werke gehen.

Alles, was im Spiel zu sehen ist, kann zudem auch erreicht werden – und das ohne Ladezeit. „Wenn ihr irgendwo auf dem Bildschirm etwas seht, eine Meile entfernt, oben am Himmel, dann werdet ihr in der Lage sein, dorthin zu gelangen“, erklärte Pitchford und erlebte damit seinen ganz persönlichen Todd-Howard-Moment.

Und nun, etwa zwei Monate vor dem Release, hat der Gearbox-Chef in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) eine vollständige Karte der Spielwelt von „Borderlands 4“ enthüllt – inklusive der 200 Sammelgegenstände, von denen jeder eine eigene Geschichte erzählt.

Kairos: Eine nahtlose Welt voller Geheimnisse

Wie Insider Gaming berichtet, veröffentlichte Pitchford einen zwölf Beiträge umfassenden Post auf der Plattform, in der er über die Entstehung der Spielwelt sprach und so weitere Einblicke hinter die Kulissen gewährte. Demnach entschloss man sich dazu, „eine große, nahtlose Welt“ zu erschaffen und diese auch entsprechend zu füllen.

Zudem hatte man „den Ehrgeiz“, den Spielern deutlich mehr „Mobilitäts- und Fortbewegungsfähigkeiten zu verleihen“, als je zuvor: „Doppelsprünge, Greifen, Dashes, Gleiten“. Das sorgte allerdings auch dafür, dass das Design der nahtlosen Welt für Gearbox noch anspruchsvoller wurde – schließlich „können und werden die Spieler überall hinkommen“.

Die Karte von „Borderlands 4“ – inklusive der 200 sammelbaren Marcus-Wackelkopf-Figuren.

Doch viele der erschaffenen Orte fühlten sich wie „unberührtes Terrain“ an. „Also setzte sich Graeme Timmons, der Creative Director von Borderlands 4, mit einigen unserer Designer, anderen Künstlern und Ingenieuren zusammen und beschloss, dass wir etwas für Spieler brauchten, das sie finden konnten, wenn sie sich zu diesen abgelegenen oder unbewohnten Gebieten begaben“, erklärte Pitchford.

Dabei sollte es sich um einen ikonischen Gegenstand handeln: „Dasselbe an jedem Ort, damit Spieler wissen, dass sie es gefunden haben. Der Gegenstand sollte einfach und erkennbar sein, das Gefühl vermitteln, etwas Sammelbares zu sein und idealerweise echte Verbindungen zu unserem Universum haben.“

Sammelfieber in Borderlands 4: 200 Bobbleheads warten auf Entdeckung

Das Ergebnis: Eine Wackelkopf-Figur basierend auf Marcus Kincaid, dem bekannten Waffenhändler, der bereits in allen „Borderlands“-Spielen eine zentrale Rolle einnahm. Schließlich versteckte Gearbox die Figuren an abgelegenen Orten in der Welt und nutzte sie darüber hinaus, „um kleine Geschichten zu erzählen“.

Insgesamt bietet „Borderlands 4“ 200 Marcus-Wackelkopf-Figuren zum Sammeln, die über ganz Kairos verteilt sind. Doch Pitchford erwartet, „dass die meisten Spieler keine davon sehen werden. Einige werden vielleicht ein paar finden“. Doch nur „eine sehr, sehr kleine Anzahl von Leuten wird Kairos so vollständig erkunden, dass sie alle entdecken könnten“.

Einer der sammelbaren Marcus-Wackelköpfe in „Borderlands 4“.

Wo sie zu finden sind, zeigte Pitchford anhand einer Karte, auf der Kairos komplett abgebildet ist. Nun fragten sich einige der Spieler, ob die Gegenstände nun überhaupt noch versteckt wären. Darauf entgegnete Pitchford: „Klar. Ich kann dir den Heuhaufen zeigen. Viel Glück bei der Suche nach der darin versteckten Nadel! Aber, wenn du möchtest, kannst du natürlich auch, du weißt schon, keine Karte oder die unvermeidlichen Komplettlösungsvideos im Internet zum Spicken benutzen …“

Und wer möchte, kann die Sammelfiguren natürlich auch einfach links liegen lassen. „Wenn du so etwas magst, viel Spaß! Wenn nicht, mach dir keine Sorgen. Es betrifft dich nicht.“, so Pitchford.

Wer jedoch alle 200 Marcus-Wackelköpfe sammeln möchte, kann sich ab dem 12. September 2025 auf die Suche begeben. Dann wird „Borderlands 4“ für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erscheinen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Loot-Shooter außerdem auch noch für die Nintendo Switch 2 nachgereicht.

