Diablo 4: Große Verbesserungen & Rückkehr einer Kult-Klasse? Insider machen Hoffnung

In den vergangenen Seasons des Action-Rollenspiels „Diablo 4“ sahen sich die Entwickler von Blizzard wiederholt dem Vorwurf ausgesetzt, das Community-Feedback bei der Entwicklung neuer Features trotz diverser Neuerungen nicht ausreichend zu berücksichtigen.

Aktuellen Berichten zufolge soll sich das nun ändern: Blizzard ermöglichte ausgewählten Content-Kreatoren am vergangenen Wochenende einen ersten Blick auf die Zukunft von „Diablo 4“. Auch wenn die Teilnehmer aufgrund einer Verschwiegenheitserklärung keine konkreten Details zu neuen Mechaniken oder Inhalten nennen durften, äußerten mehrere Content-Kreatoren ihre Vorfreude auf kommende Inhalte.

Laut dem YouTuber „Lucky Ghost“ soll Blizzard den anwesenden Spielern sogar die zweite Erweiterung von „Diablo 4“ vorgestellt haben – jene, die das Studio im Februar auf das Jahr 2026 verschoben hatte.

Werden die Wünsche der Community endlich erhört?

Wie „Lucky Ghost“ ergänzte, nehmen die Entwickler mit der zweiten Erweiterung nicht nur umfangreiche Veränderungen am Spiel selbst vor. Gleichzeitig darf sich die Community laut dem Youtuber auf bedeutende neue Features freuen, die die Spielerfahrung von „Diablo 4“ grundlegend verändern werden.

„Ich habe gerade ein Gespräch mit Blizzard über die Dinge beendet, an denen sie für die nächste Diablo 4-Erweiterung arbeiten. Es gibt einige riesige Veränderungen und neue große Features“, schrieb er.

„Sie haben sich mit dieser Erweiterung viel vorgenommen. Ich darf noch keine Details verraten. Aber ich kann sagen: Viele Leute werden begeistert sein!“

Der auf Action-Rollenspiele spezialisierte Streamer „Wudijo“ äußerte sich ebenfalls zu Blizzards Zukunftsplänen und erklärte, dass die Entwickler bei der Arbeit an den kommenden Inhalten nun endlich damit begonnen hätten, das Feedback der Spieler ausführlich zu analysieren – und vor allem umzusetzen.

„Letzte Nacht erhielten einige Leute, mich eingeschlossen, einen ersten Einblick in die Zukunft von Diablo 4“, twittert Wudijo. „Stellt euch all die Dinge vor, über die ich mich in den letzten eineinhalb Jahren beschwert habe. Jetzt fühlt es sich tatsächlich so an, als hätte man mir zugehört.“

Wartet ein Wiedersehen mit dem Paladin?

Zu den häufig genannten Kritikpunkten der Spieler gehört, dass in „Diablo 4“ weiterhin keine heilige Klasse vertreten ist. Zwar ebnete Blizzard mit der „Vessel of Hatred“-Erweiterung und der Einführung des Spiritborn beziehungsweise Geistgeborenen einer neuen Klasse den Weg ins Spiel, doch auf einen Paladin oder eine ähnliche Klasse warten die Spieler weiterhin.

Als ein Spieler äußerte, er hoffe auf die Rückkehr des Paladins, entgegnete „Lucky Ghost“: „Das WÄRE großartig, nicht wahr?“ Ein Tweet, mit dem der Content-Kreator die Spekulationen um das Comeback des Paladins zusätzlich befeuerte.

Die Entwickler von Blizzard äußerten sich bislang nicht zu möglichen Inhalten und Features der im Jahr 2026 erscheinenden Erweiterung.

