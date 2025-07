Fallout vs. Blackbird: MMO für Fallout 5 geopfert?

Im Gaming-Sektor wird regelmäßig um Ressourcen gerungen. Selbst große Publisher müssen entscheiden, welche Projekte weitergeführt werden und welche nicht. In diesem Zuge hat Microsoft die Entwicklung des bislang nicht offiziell angekündigten MMO-Projekts „Blackbird“ eingestellt. Der Titel entstand bei ZeniMax Online, das seit 2021 zum Konzern hinter der Xbox gehört.

Es ist ein Thema, dem sich der in der Regel gut informierte Journalist Jez Corden im Podcast Xbox Two (via Insider Gaming) annahm. Demnach sei die Entscheidung gefallen, nachdem Microsoft abgewogen habe, ob sich Investitionen in ein neues Online-Rollenspiel lohnen, das möglicherweise mit etablierten Titeln wie “World of Warcraft” konkurrieren müsste.

Stattdessen sollen die Ressourcen in ein anderes Franchise fließen. „Soweit ich gehört habe, war es eine Frage von Kompromissen, und dass das Programm zur Erweiterung von Fallout 5, und generell von Fallout, der Bereich ist, in den sie beschlossen haben zu investieren und in dem das Geld eher in einen sicheren Erfolg umgesetzt werden kann“, so Corden.

Der Journalist erklärte außerdem, dass die Produktion von „Fallout 5“ seines Wissens nach grünes Licht erhalten habe. Ob dafür ein neues Studio gegründet oder ein bestehendes Team beauftragt werde, konnte er jedoch nicht bestätigen. Derzeit arbeitet Bethesda parallel an „The Elder Scrolls 6“ sowie möglicherweise an weiteren Inhalten für „Starfield“.

Mehrere neue Projekte im “Fallout”-Universum

Der VGC-Journalist Jordan Middler hatte bereits in der Vorwoche über eine verstärkte Konzentration von Bethesda auf die “Fallout”-Marke berichtet. In einem Podcast erklärte er, dass sich neben “The Elder Scrolls 6” gleich mehrere neue Projekte aus dem “Fallout”-Universum in Entwicklung befänden.

„Fallout ist das große Ding. Es sind mehrere Fallout-Projekte in Entwicklung, darunter – soweit ich weiß – auch jenes, auf das ihr alle sicher wartet. Es ist allerdings noch nicht weit genug fortgeschritten, um sagen zu können: Ihr werdet dieses Spiel bald spielen können“, so Middler.

Konkrete Titel nannte er nicht. Allerdings kursieren schon länger Spekulationen über mögliche Neuauflagen älterer Serienableger. Unter anderem tauchte in einer geleakten Roadmap von Bethesda im Sommer 2023 ein Remaster von „Fallout 3“ auf.

Auch ein Nachfolger oder Remaster des bei Fans populären „Fallout: New Vegas“ gilt als möglich. Die Entwickler Tim Cain und Leonard Boyarsky hatten Anfang 2023 ihr grundsätzliches Interesse an einem solchen Projekt signalisiert.

Bei aller Vorfreude gilt jedoch weiterhin: Bislang existieren weder von Microsoft noch von Bethesda offizielle Ankündigungen zu „Fallout 5“ oder möglichen Remaster-Projekten.

